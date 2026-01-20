彰化藝術館 消防栓及門柱列文資保護

彰化藝術館廣場前的消防栓列文資保護。（記者張聰秋攝）

因外罩透明壓克力板，被當成裝置藝術而引發討論的彰化藝術館（原彰化市公會堂）前的消防栓，身分正式確定了。彰化縣政府召開文化資產審議會，決議將位於歷史建築公會堂定著土地範圍內的消防栓與門柱，納入歷史建築附屬設施，未來受《文化資產保存法》規範，不得任意拆除。

該消防栓位於彰化藝術館前廣場、鄰近中山路人行道，因外觀老舊、已無消防防災功能。去年縣府為配合台灣設計展，進行行人步道工程，原規劃一併拆除消防栓與門柱，民眾擔心一旦拆除，將失去被登錄為歷史建築的原有精神與歷史脈絡，輿論壓力下，繼續現狀保留。

今年首次文化資產審議會，文化局提出變更登錄範圍。審議委員指出，早在二〇〇二年，彰化市公會堂登錄為歷史建築，但當時保護範圍僅著重於主體建物，周邊具有時代意義的附屬設施並未一併納入。此次審議通過後，正式將廣場內的門柱與消防栓納入文化資產保護範圍。

文化局表示，取得文資身分後，這些設施是具有法定地位的文化資產，未來任何修復或變動，都須依《文資法》程序申請，並由專業人員評估，以確保與歷史建築整體風貌的一致與完整，也可化解日後再度被拆除的疑慮。

彰化藝術館是彰化縣歷史建築，受文資法保護。（記者張聰秋攝）

