中興新村活化 餐飲、民宿春節前試營運

國發會活化中興新村省府宿舍，第二批標案民宿群已裝修接近完工，紅瓦白牆的宿舍，在夕陽映照下十分美麗。（記者陳鳳麗攝）

國發會活化中興新村第二批標租案十二間省府宿舍，內部裝修即將完成，業者已向南投縣府申請登記，希望能趕在春節前試營運。該民宿群中有三間提供給地方創生育成村培育的文創者，主要經營咖啡輕食、綠色旅遊，其他九間民宿將採人工智慧管理，讓遊客可深入了解、體驗花園城市的悠閒和文化底蘊。

國發會第二批作為民宿的標租案，由知達開發公司得標，業者也是省主席官邸標租案的得標廠商，省主席官邸和民宿群同時進行內部裝修，民宿群內部裝修會較早完成。業者林吉財表示，民宿群中的三間經營者都是年輕文創者，有一間已開始試營運，假日已有不少遊客上門。

該批活化案中，分布在光華二路二街，其中有二、三間民宿環繞中興新村最具特色的囊底路，未來營運後，民宿會採人工智慧管理模式，遊客先上雲端預約，到現場再操作人工智能報到機報到、支付尾款及取房卡。

林吉財指出，中興新村是以英國花園城市為設計藍圖，環境優美，且有歷史人文的深厚底蘊，希望投宿遊客以村民的心情，融入中興新村的生活環境，不只慢遊，也能與省府宿舍的居民，近距離聊天、互動，感受中興新村獨特的文化。

