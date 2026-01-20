台中免費營養午餐沒配套 挨批「先射箭再畫靶」

台中市新學年起，公立國中小學營養午餐全面免費將上路。 （記者廖耀東攝）

台中市新學年起公立國中小學營養午餐全面免費將上路，但現行學校供餐菜色數及午餐收費不一，教育局長蔣偉民指出，擬將補助各校午餐每餐價格齊一化，以達補助公平性，每餐補助將在六十到七十元間訂出大家可以接受的「最大公約數」；多名議員斥，證明台中市長盧秀燕在無配套下倉促宣佈免費政策，重大政策竟「先射箭再畫靶」，本末倒置。

求公平 教局擬統一各校補助

教育局指出，公立國中小學營養午餐全面免費上路之後，大約有廿一．四萬學生受惠，若以一餐六十元到七十元計算，年約需廿五億到卅億元預算。

但目前學校午餐供餐型態分為學校廚房公辦公營、公辦民營、外訂團膳及他校供應等，因供餐型態及學生數不同，各校午餐收費介於四十八到五十五元間，且菜色幾菜幾湯也不一，未來全面免費後，如何計算各校補助引關切。

每餐補助60到70元 自辦招標

蔣偉民指出，基於補助公平性也確保各校午餐品質，會參考各縣市及目前各校午餐價格訂出齊一的每餐補助標準，原則每餐補助將在六十到七十元間找到「最大公約數」，讓各校辦理，但將不統一訂出須供應幾菜幾湯，也不會統一招標，仍由各校自行辦理午餐招標事宜，相關補助會在調查各校情況研議後定案。

議員批盧秀燕 本末倒置

市議會民進黨團總召周永鴻指出，盧秀燕在尚無配套之前就倉促宣佈政策，如今政策宣佈已逾十餘天，配套還是未明朗，重大政策訂定竟本末倒置；市議會教育文化委員會委員、議員江肇國也批，台中市的營養午餐免費政策竟「先射箭再畫靶」，不是負責任的政策態度；兩人均促市府加速訂出遊戲規則，以利學校及早因應招標。

台中市新學年起公立國中小學營養午餐全面免費，教局擬統一各校補助。 （市府提供）

