為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中免費營養午餐沒配套 挨批「先射箭再畫靶」

    2026/01/20 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市新學年起，公立國中小學營養午餐全面免費將上路。 （記者廖耀東攝）

    台中市新學年起，公立國中小學營養午餐全面免費將上路。 （記者廖耀東攝）

    台中市新學年起公立國中小學營養午餐全面免費將上路，但現行學校供餐菜色數及午餐收費不一，教育局長蔣偉民指出，擬將補助各校午餐每餐價格齊一化，以達補助公平性，每餐補助將在六十到七十元間訂出大家可以接受的「最大公約數」；多名議員斥，證明台中市長盧秀燕在無配套下倉促宣佈免費政策，重大政策竟「先射箭再畫靶」，本末倒置。

    求公平 教局擬統一各校補助

    教育局指出，公立國中小學營養午餐全面免費上路之後，大約有廿一．四萬學生受惠，若以一餐六十元到七十元計算，年約需廿五億到卅億元預算。

    但目前學校午餐供餐型態分為學校廚房公辦公營、公辦民營、外訂團膳及他校供應等，因供餐型態及學生數不同，各校午餐收費介於四十八到五十五元間，且菜色幾菜幾湯也不一，未來全面免費後，如何計算各校補助引關切。

    每餐補助60到70元 自辦招標

    蔣偉民指出，基於補助公平性也確保各校午餐品質，會參考各縣市及目前各校午餐價格訂出齊一的每餐補助標準，原則每餐補助將在六十到七十元間找到「最大公約數」，讓各校辦理，但將不統一訂出須供應幾菜幾湯，也不會統一招標，仍由各校自行辦理午餐招標事宜，相關補助會在調查各校情況研議後定案。

    議員批盧秀燕 本末倒置

    市議會民進黨團總召周永鴻指出，盧秀燕在尚無配套之前就倉促宣佈政策，如今政策宣佈已逾十餘天，配套還是未明朗，重大政策訂定竟本末倒置；市議會教育文化委員會委員、議員江肇國也批，台中市的營養午餐免費政策竟「先射箭再畫靶」，不是負責任的政策態度；兩人均促市府加速訂出遊戲規則，以利學校及早因應招標。

    台中市新學年起公立國中小學營養午餐全面免費，教局擬統一各校補助。 （市府提供）

    台中市新學年起公立國中小學營養午餐全面免費，教局擬統一各校補助。 （市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播