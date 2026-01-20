創辦人張榮發辭世10周年 長榮集團 善不止息 永續前行

長榮集團創辦人張榮發總裁辭世10周年紀念特展，將首度對外公開其生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像。（記者蔡昀容攝）

全球航運界巨擘、長榮集團創辦人暨總裁張榮發辭世十周年前夕，財團法人張榮發基金會與長榮集團以別出心裁的方式紀念，昨日邀來多位張榮發總裁生前伸出援手或提攜的「忘年之交」齊聚一堂，分享彼此十年來持續受助、進而逆轉人生的真實故事，所有人真情流露，盼將曾被扶持的力量回饋給更多需要的人，更呼應現場播放張榮發生前談話「有一天我若不在了，你們（公益慈善）要繼續做下去！」

在這群人現身說法與見證下，也為廿日開展的「所信所行．善不止息︱長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」揭開序幕，並首度對外公開其生前委由已故知名蠟像大師林健成精心製作的等比例蠟像，還原呈現張榮發於二〇〇六年獲頒「大英帝國司令勳章」的神情與風采，栩栩如生。

張榮發基金會執行長鍾德美致詞時表示：「我們不時會想起，創辦人直到辭世前還殷切叮囑，即使有一天他不在了，基金會還是要繼續做善事。」張榮發基金會持續擴大公益行動範疇，成立四十年來，累計投入超過一〇〇億元，近十年更多達四十億元。

潘政琮：張爺爺要我一定要唸完大學

為台灣贏下史上首面高爾夫奧運獎牌的國手潘政琮分享時提到，自己並無顯赫的家庭背景與條件，十五歲贏得亞運銅牌後，意外獲得張總裁青睞，一路贊助與支持自己赴美求學、訓練與參賽。至今小潘仍非常感念張總裁生前的鼓勵：「拚命打球外、你一定要去完成大學教育。」潘政琮在拿下二〇二〇年東京奧運銅牌後，第一個最要感謝的就是他口中的張爺爺與長期贊助他的張榮發基金會；他感性的說「沒有張榮發爺爺，就沒有今天的潘政琮」。

按摩師朱萬花圓歌手夢 唱出永恆思念

張榮發在世時常提及一位「目睭嘸自由」的「阿花」，她就是女聲樂家朱萬花。她一出生就看不見，小學只讀了半年就輟學，年輕時邊從事按摩工作邊投入歌唱表演；張榮發聽完後很受感動，提出幫她找聲樂老師進修、甚至送她出國留學，朱萬花卻表達希望張總裁將贊助她的經費，轉而捐給身心障礙者藝文推廣協會，幫助更多視障者走上舞台。

昨朱萬花紅了眼眶說，張總裁不但圓了她的歌手夢，更透過張榮發基金會長期資助身障者藝文協會，讓她扮演起更多身障表演者的圓夢推手。

散赤囝仔翻轉大副 張榮發自傳當護身符

即將升格為船長的長榮海運大副林原生，也是張榮發基金會長年提供清寒獎助學金的受惠者。林原生透露，十七歲時家裡困頓到繳不出學費與餐費，卻在張榮發基金會訪察後拿到清寒獎助學金，後來又受到張總裁鼓舞考上國立台灣海洋大學、並一路努力考進長榮海運工作，短短三年內償還了家中數百萬債務。

林原生也分享了自己首趟航海任務中，隨身攜帶《張榮發回憶錄》當成護身符、自我惕勵的心路歷程。

紀念特展四大展區 張榮發一生所信所行

「所信所行．善不止息︱長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」共規劃四大展區，包含：張榮發生平、創業歷程、公益慈善及十年傳承，展出逾三〇〇件文物，包含蠟像、中日文親筆手稿、平面與立體文物，完整呈現張榮發一生的所信所行，尤其是他最掛心的公益事業。

展覽將從一月廿日起至二月廿二日止，免費開放參觀，僅小年夜與除夕公休，地點在張榮發基金會大樓B1，長榮海事博物館也於特展期間同步免費開放。

「所信所行‧善不止息─長榮集團創辦人張榮發總裁辭世十周年紀念特展」開展記者會，張榮發基金會鍾德美執行長（右三）與奧運銅牌高爾夫球選手潘政琮（左三）、雲林縣立樟湖生態國民中小學校長陳清圳（左一）、視障歌唱家朱萬花（右二）、長榮海運大副林原生（左二）、《本心—張榮發的心內話與真性情》作者陳俍任（右一），共同參與開展儀式，揭開記載著張榮發總裁金句的書本，象徵特展正式揭開序幕。（張榮發基金會提供）

