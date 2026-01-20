為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    社會科─理解與邏輯比重提升 有利跨組考生

    2026/01/20 05:30 記者林曉雲、楊綿傑、蘇孟娟、蔡愷恆、許麗娟／綜合報導
    大學學測落幕，最後一節社會科出題緊扣時事，考生認為有關注時事，應不難答題。（記者許麗娟攝）

    大學學測落幕，最後一節社會科出題緊扣時事，考生認為有關注時事，應不難答題。（記者許麗娟攝）

    大學學測社會科昨考完，雖然台大醫學系今年不看英文科，改採計社會科成績，補教老師認為考題並未刻意拉高難度，但理解與邏輯比重提升，對自然組考生有利。

    台大醫學系捨棄英文採計社會

    今年台大醫學系在申請入學棄英文採社會，學習王科技和勝選學習顧問解題老師群表示，今年社會科難度未刻意拉高，但理解、邏輯推論與時事題的比重提升，對自然組考生有利。五標與去年相近，估頂標十三級分、前標十二級分，均標九級分，後標八級分、底標七級分。

    大考中心顧問沈青嵩表示，今年將台積電海外設廠、AI全球趨勢、美中貿易戰等皆入題，也考紅線違停、原住民保留地等日常生活與本土題，屬難易適中。全教會認為，今年終結「死背書」，考生須靈活應用知識才能高分。全中教表示，歷史難易適中，公民中間偏易，但地理中間偏難，圖表比例高，估五標較去年降低。

    高雄中學王姓考生指出，考題有堰塞湖、俄烏戰爭及政府職權劃分等，十分靈活且生活化。高雄女中陳姓考生表示，考前大量閱讀時事，果真猜中。台中一中羅同學認為，今年課本讀熟就能應答，感覺「自然組跨考生獲利」。台北市松山家商林同學提到，地理數據與圖表略為複雜，作答不太順。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播