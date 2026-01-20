社會科─理解與邏輯比重提升 有利跨組考生

大學學測落幕，最後一節社會科出題緊扣時事，考生認為有關注時事，應不難答題。（記者許麗娟攝）

大學學測社會科昨考完，雖然台大醫學系今年不看英文科，改採計社會科成績，補教老師認為考題並未刻意拉高難度，但理解與邏輯比重提升，對自然組考生有利。

台大醫學系捨棄英文採計社會

今年台大醫學系在申請入學棄英文採社會，學習王科技和勝選學習顧問解題老師群表示，今年社會科難度未刻意拉高，但理解、邏輯推論與時事題的比重提升，對自然組考生有利。五標與去年相近，估頂標十三級分、前標十二級分，均標九級分，後標八級分、底標七級分。

大考中心顧問沈青嵩表示，今年將台積電海外設廠、AI全球趨勢、美中貿易戰等皆入題，也考紅線違停、原住民保留地等日常生活與本土題，屬難易適中。全教會認為，今年終結「死背書」，考生須靈活應用知識才能高分。全中教表示，歷史難易適中，公民中間偏易，但地理中間偏難，圖表比例高，估五標較去年降低。

高雄中學王姓考生指出，考題有堰塞湖、俄烏戰爭及政府職權劃分等，十分靈活且生活化。高雄女中陳姓考生表示，考前大量閱讀時事，果真猜中。台中一中羅同學認為，今年課本讀熟就能應答，感覺「自然組跨考生獲利」。台北市松山家商林同學提到，地理數據與圖表略為複雜，作答不太順。

