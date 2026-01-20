數B─重圖形、重應用 不再是簡易版數

大學學測首節考數學B，今年難度升級，全教會教師團隊表示，考生看不懂題目就無法下筆作答。（全教會提供）

今年學測數學B的題目包括：買樂透、福袋、飲料甜度、健檢等題材，彰顯日常生活與不同領域的廣泛應用，教師直言落實課綱「重圖形、重應用」精神；考生則認為題數不多，作答時間充裕，難易適中，有利跨組考生。

首度考連續複利和自然對數

學習王科技與勝選學習顧問教師林名揚表示，數B首度考出連續複利和自然對數，也出單點透視結合空間和座標系統，靈活漂亮，圓錐曲線題考學生邏輯能力具鑑別度，估五標和去年相同，頂標十二級分、前標十級分、均標六級分、後標四級分、底標三級分。

數B考題生活化，大考中心顧問沈青嵩舉例，如第五題買公益彩券、第七題買福袋、第十二題飲料甜度稀釋、第十五題健康檢查，彰顯數學在日常生活與不同領域的廣泛應用。

買樂透、健檢 考題生活化

全中教直言，今年數B血統最純正，不再是簡易版數A，而是具備獨特素養的考科，徹底落實數B「重圖形、重應用」課綱精神。全教會分析，今年比去年難，估分數恐下降。台北市陽明高中教師蘇順聖則表示，某些基本題只要概念正確，計算一兩行就能得出答案。

題數不多 有利跨組考生

中山女高自然組陳同學表示，數B題數不多，答題、檢查時間充裕，對跨組考生友善，難易度跟去年差不多，難題在手寫部分，主要聚焦於圓定理。延平高中楊同學說，數B難易適中，寫起來順手。

高雄中學潘姓考生認為，數B幾何題「投影截痕」需將三維立體轉為二維平面思考，再求對應座標，靈活有趣。高雄女中林姓考生提到，今年考不少「直線與圓」，整體不太難。高雄市岡山高中考生陳伯逸則說，有考拋物線與直線組合的最大值，須畫圖思考各種可能性。

台中一中黃姓考生指出，今年在社會組限定範圍的題目有約三題，整體計算量不大，也不複雜，少燒腦題型，連證明題都很好下手。同校吳姓考生也說，今年幾無陷阱題，題幹也敘述簡潔好抓重點，兩人另指出，僅選填一題考透視較具難度，難易度適中，還提早交卷。

