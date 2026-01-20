學測落幕！台大醫門檻59級分 AI相關科系持續高檔／台大電、資估3科43~44級分 台大法律至少57級分

大學學測昨天落幕，補教指出，隨產業趨勢發展，半導體、AI相關科系的錄取分數將持續高檔，而材料、光電科系也有望提升，預估今年台大醫學系門檻看4科要59級分、台大電機看3科估43至44級分、台大法律財法組則估4科57至58級分。圖為考完學測，同學一起開心慶祝。（記者林正堃攝）

大學學測昨落幕，補教指出，隨產業趨勢發展，半導體、AI相關科系的錄取分數將持續高檔，而材料、光電科系也有望提升，且會將未能填上醫學系的高分群考生吸往電資領域。估今年台大醫學系門檻看四科要五十九級分、台大電機看三科估四十三至四十四級分、台大法律財法組則估四科五十七至五十八級分。

學習王科技．勝選學習顧問升學輔導專家李振瑋點出，產業帶動相關科系水漲船高，一一二學年度之前，高分群的三類組學生會落在醫藥衛生的醫學、牙醫、藥學等系，二類組學生則落在工學院，但在一一二學年度後，三類組若未能填上醫牙藥，會轉投工學院電資科系。

材料、光電科系也會明顯提升

李振瑋分析，理工學院裡未來工作與半導體及AI相關的科系，這兩年在大學申請、考試分發，錄取門檻明顯提升，如電機、資工本就居工學院之冠，而隨相關產業發展，分數提升效應也外溢至化工、機械、純物理、純化學、應用數學等科系，在台灣又成立了矽光子國家隊情況下，材料、光電科系應當也會有一波明顯級分提升。

清大電機、陽明交大電機乙43級分

在二類組部分，李振瑋認為，雖然今年學測數學A考題計算量大，可能導致頂標較去年略降，但高手仍可望維持高分，故整體預估前段科系的今年落點級分不會差太多，台大電機、台大資工約略跟去年持平，四十三至四十四級分；清大電機四十三級分；陽明交大電機乙四十三級分。

今年三類組落點，李振瑋說明，台大醫學估需五十九級分，但因首次採計社會，考生未必完全熟悉相關內容，建議五十八級分就要衝衝看，但前提是社會必須拿到至少十四級分（滿十五級分）；公費醫估五十五級分，但五十四級分就可嘗試挑戰。

一類組科系則受國文、社會頂標估較去年略降的影響，如台大法律財法組去年門檻是五十九級分，今年估五十七至五十八級分；另因估數A頂標也略降，採計到數A的台大國企、清大科管等，則分別估為五十五至五十六級分、卅七至卅八級分。

在成績正式公布前，李振瑋建議考生，仍應先對答案、查簡章、查去年門檻，以及目標校系要求的歷程檔案，趁過年空檔閱讀與目標科系相關的書籍並撰寫心得，也可參與免費開放的大學線上課程，甚至規劃實習，都對申請很有幫助。

115年學測補教預估熱門校系門檻

大學學測五標預估

