    首頁 > 生活

    民怨基隆復水慢 童子瑋：市府螺絲鬆了

    2026/01/19 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨提名基隆市長參選人童子瑋舉辦《台灣尚勇》春聯發放活動，圖右為何姓小女生早上7點多開始排隊，終於順利搶頭香。（記者俞肇福攝）

    基隆市麥金路十五日傳出自來水管漏水，導致四萬八千戶用水戶受影響，直到十七日晚上仍有不少民眾反映還沒有水或是水量很小，引發不少民怨；基隆市議長童子瑋十八日表示，基隆市許多地區都是老舊管線，水公司汰舊換新當務之急，市政府責無旁貸也要有監督機制及聯繫工作平台，這兩、三年螺絲鬆了應加強，希望市府把民生問題放在市政第一優先。

    童子瑋昨天上午發送「台灣尚勇」春聯時受訪說，這幾天有很多民眾用水受到嚴重影響，尤其還有學測考試，服務處接獲很多民眾陳情，協調水車、加壓站等，讓自來水能夠趕快恢復供水。童子瑋表示，基隆市老舊水管非常多，一天到晚出狀況，基隆市政府責無旁貸，要確實掌握何時能復水，不能在假日就像休假日一樣，讓市民苦等用水。

    一區處指出，接獲通報後立即動員人力與機具全力投入搶修作業，十七日上午八點完成修復，並開始逐步恢復供水，而管線末端及高地地區延遲至下午五點才正常。

