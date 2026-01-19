為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「新北隱客拾光」特展 探索都會客家生活

    2026/01/19 05:30 記者黃政嘉／新北報導
    「新北隱客拾光」展區，展現山海客家聚落職人在不同產業耕耘的故事。（新北市客家局提供）

    「新北隱客拾光」展區，展現山海客家聚落職人在不同產業耕耘的故事。（新北市客家局提供）

    新北市客家文化園區正推出全新主題展覽「新北隱客拾光 HAKKA’s Light」，集結十位在地職人，並跨界邀請音樂人、藝術家，展場另設有「龍神水籤詩」互動裝置，盼民眾在城市日常中看見安靜卻深刻的客家文化風景。

    客家局說，展期至六月卅日，展覽的在地職人包括新北知名豆漿店—永新豆漿、彩騏製陶所陶藝家林東龍、蕃婆林休閒農場負責人鄭志偉等十位客家族群，以及台灣Finger Drumming（手指鼓）代表人物PUZZLEMAN、療癒系插畫IP（原創內容）「小圓麵包」共同參與，打破大眾對傳統客庄的刻板印象。

    客家局長劉冠吟指出，「隱客工廠」展區從一九六〇至一九八〇年代北台灣加工出口時代切入，回溯桃竹苗客家族群北遷新北的歷史；「依傍山海」展區聚焦北海岸三芝、石門一帶的山客與海客，呈現客家族群在山海交界開墾、定居，並發展梯田農業與海味採集的生活方式。

    「隱客傳說」展區深入板橋江家與新店安坑廖家的家族記憶，透過東峰公太信仰、「生廖死張」姓氏傳承、字姓戲等文化密碼，揭開都會中被守護的客家信仰與宗族承諾。

