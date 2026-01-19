新北市府駐衛警奚鶴年 特殊姓氏趣聞多

新北市政府警衛隊警員奚鶴年擁有特殊姓氏和名字，容易讓人留下深刻印象。（記者賴筱桐攝）

五十三歲的新北市政府警察局保安大隊第三中隊警員奚鶴年，因為姓名特殊，容易讓人印象深刻，他的從警生涯已邁入第卅一年，其中在市府警衛隊任職廿一年，負責守護市府大樓安全，曾在巡邏時發現一名女性試圖輕生，及時挽回一條寶貴生命，為民服務是他擔任警察最大的成就感。

奚鶴年表示，爺爺祖籍是上海，當年隨國軍來台後，在高雄旗津漁會上班，父親在高雄長大，退伍後北上工作，在台北落地生根；他的名字是爺爺取的，源自成語「松鶴延年」，象徵福壽綿長。

談到姓名的趣聞，奚鶴年說，很多人不太確定奚的讀音，不敢唸出來，有人不知奚是姓氏，以為姓年，所以倒著唸變成「年鶴奚」，還有人把「奚」加上「隹」變成「雞」，幫他取了「小雞」的外號，有時遇見久未見面的朋友，對方總是能第一時間叫出他的名字。

奚鶴年是警察專科學校十二期畢業，第一個分發單位是保一總隊，再到三重警分局交通分隊，台北縣政府時期調到縣府警衛隊，負責行政大樓和局處首長維安。他回想，多年前他和同事巡邏時，看見一輛車在冒煙，查看發現一名女性企圖輕生，立即將她救出送醫保住一命，令他感到驕傲，規劃未來退休後去健身，也想學習廚藝，開啟第二人生。

