為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北市府駐衛警奚鶴年 特殊姓氏趣聞多

    2026/01/19 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北市政府警衛隊警員奚鶴年擁有特殊姓氏和名字，容易讓人留下深刻印象。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府警衛隊警員奚鶴年擁有特殊姓氏和名字，容易讓人留下深刻印象。（記者賴筱桐攝）

    五十三歲的新北市政府警察局保安大隊第三中隊警員奚鶴年，因為姓名特殊，容易讓人印象深刻，他的從警生涯已邁入第卅一年，其中在市府警衛隊任職廿一年，負責守護市府大樓安全，曾在巡邏時發現一名女性試圖輕生，及時挽回一條寶貴生命，為民服務是他擔任警察最大的成就感。

    奚鶴年表示，爺爺祖籍是上海，當年隨國軍來台後，在高雄旗津漁會上班，父親在高雄長大，退伍後北上工作，在台北落地生根；他的名字是爺爺取的，源自成語「松鶴延年」，象徵福壽綿長。

    談到姓名的趣聞，奚鶴年說，很多人不太確定奚的讀音，不敢唸出來，有人不知奚是姓氏，以為姓年，所以倒著唸變成「年鶴奚」，還有人把「奚」加上「隹」變成「雞」，幫他取了「小雞」的外號，有時遇見久未見面的朋友，對方總是能第一時間叫出他的名字。

    奚鶴年是警察專科學校十二期畢業，第一個分發單位是保一總隊，再到三重警分局交通分隊，台北縣政府時期調到縣府警衛隊，負責行政大樓和局處首長維安。他回想，多年前他和同事巡邏時，看見一輛車在冒煙，查看發現一名女性企圖輕生，立即將她救出送醫保住一命，令他感到驕傲，規劃未來退休後去健身，也想學習廚藝，開啟第二人生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播