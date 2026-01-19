花蓮市佐倉八人制足球場 啟用

花蓮市佐倉運動公園新建八人制足球場昨啟用，舉辦花蓮市長盃足球錦標賽。（記者王錦義攝）

花蓮市各級學校及社區共有約六十支足球隊，長期面臨場地不足的問題，必須輪流借用校園操場練習，花蓮市公所向運動部全民運動署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」補助三千多萬元，在佐倉運動公園新建八人制足球場，昨舉辦完工啟用儀式暨花蓮市長盃足球錦標賽開幕典禮，未來將開放社區交流、基層教學及推廣活動使用。

市公所指出，二〇二四年主動提報「花蓮市八人制足球場新建計畫」，經中央核定補助三千六百萬元，市公所自籌四百萬元，總經費四千萬元，去年六月開工，完工後有效改善花蓮市足球場地長期不足問題，也提供在地學校與社區完善安全的運動空間。

市公所表示，新足球場包含標準八人制人工草皮球場、圍網、灑水噴灌系統、夜間照明設備、監視與廣播系統、活動看台，以及兼具無障礙與性別友善設計的景觀廁所、更衣與淋浴空間、儲藏室與服務中心等設施，並 配置人工整草機定期維護，確保場地品質與使用安全。

花蓮市長魏嘉彥說，足球場啟用後，可作為比賽與專業訓練場地使用，也能彈性劃分為三個五人制足球場，舉辦社區交流、基層教學及推廣活動，提升場地使用效益。

