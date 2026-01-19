宜蘭景點人氣王 縣府、觀光署不同調

宜蘭縣政府統計，傳藝中心宜蘭園區去年遊客數一〇三．五萬人次，蟬聯冠軍。（傳藝宜蘭園區提供）

前者以傳藝中心103.5萬人次連霸 後者為大里外澳遊憩區207萬人次居首

記者江志雄／專題報導

宜蘭縣風景區人氣王鬧雙包？宜蘭縣政府統計去年全縣二十一處景區遊客數，國立傳統藝術中心宜蘭園區以一〇三萬五千人次蟬聯冠軍；但觀光署管轄的大里外澳遊憩區多達二〇七萬人次，宜蘭最強景點爭奪戰，引發外界熱議。

大里外澳遊憩區 屬遊憩廊帶

宜蘭縣政府列入遊客統計的二十一處景區，採單一景區各自統計；觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處轄下的大里外澳遊憩區，屬於遊憩廊帶，涵蓋草嶺古道、大里遊客中心、北關海潮公園、外澳服務區、大坑觀景台、龜山島等地的遊客累計數據。縣府工旅處認為，因計算基準不同，不能相提並論，至於大里外澳遊憩區日後是否納入宜縣景區遊客數排行榜？尚待進一步研議。

工旅處︰兩者計算基準不同

縣府工旅處指出，宜縣二十一處景區二〇二四年遊客總數六〇八萬九千人次，去年增至六一三萬八千人次，呈現微幅成長，今年將持續辦理宜蘭綠色博覽會、童玩節、蘭陽媽祖文化節、冬戀蘭陽溫泉季四大旗艦活動，並在外澳海灘開辦衝浪賽，吸引更多觀光人潮。

宜縣二十一處景區二〇二四年遊客數前五名依序為傳藝中心宜蘭園區一百萬八千人次、冬山河親水公園六十五萬九千人次、清水地熱六十四萬四千人次、蘭陽博物館六十一萬九千人次、湯圍溝公園五十萬七千人次。

去年前五名：傳藝中心宜蘭園區一〇三萬五千人次、蘭陽博物館六十六萬五千人次、清水地熱六十三萬三千人次、冬山河親水公園五十九萬九千人次、湯圍溝公園五十一萬一千人次。

東北角風管處︰玩法多成熱區

大里外澳遊憩區方面，東北角風管處表示，從草嶺古道到外澳形成遊憩廊帶，其中外澳海灘可衝浪、戲水、看海、遠眺龜山島，遊客絡繹不絕，已躍居東北角的旅遊熱區。

大里外澳遊憩區去年遊客數二〇七萬人次，圖為外澳海灘。（東北角風管處提供）

