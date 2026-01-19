竹北實中 3月辦理招生說明會

竹北實中籌備處在勝利國中舉辦「FOR ?」創校工作坊，共同透過「世界咖啡館」模式，深度對話定義未來學校的理想樣貌。（新竹縣政府提供）

新竹縣立竹北實驗高級中等學校（竹北實中）預計一一五學年度招生，三月辦理招生說明會，四月教師甄試，籌備處日前在勝利國中舉辦「FOR Ü」創校工作坊，共同透過「世界咖啡館」模式，深度對話定義未來學校的理想樣貌。

這場工作坊集結了含應屆國三生、自學生、家長，以及來自師大、陽明交大、工研院、竹女、竹工等校的專家與教師等共卅五人。竹北實中籌備處主任潘玳玉分享，將秉持「無界學習」精神，持續規劃家長實驗教育沙龍與教師PBL（專題式學習）工作坊。

請繼續往下閱讀...

縣長楊文科說，竹北實中作為新竹縣首座公辦公營實驗高中，期待透過「U-School」教育模式，讓新竹縣的孩子能在家鄉享有最頂尖且個人化的教育資源。

3學期制 首屆新生招4班80人

教育局長蔡淑貞指出，在AI時代來臨之際，竹北實中強調以學生為中心的學習環境，透過如「部落書院制度」與「PBL專案學習」等創新教學方法，讓學生在真實情境中實踐所學。將以雙語國際教育為人文奠基，規劃資訊科學、人文醫學為課程發展主軸。採三學期制，首屆新生招四班八十人，全校招收額滿為十二班、兩百四十人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法