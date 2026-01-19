竹市住宅去年買賣少42% 預售屋大減78%

新竹市長期作為交易主流的電梯大樓物件在房市已退居第二，取而代之的是10層以下華廈。（民眾提供）

受央行持續信用管制與金融市場放款保守影響 房價漲勢趨緩

新竹市府統計，去年整體住宅市場受央行持續落實信用管制措施，與金融市場放款態度趨於保守影響，買賣移轉量為四七六〇棟，與前年相較減少四二％，呈現量縮現象，預售屋申報數更大減將近七八％，房價漲勢明顯趨緩。

「金龍海嘯」是台灣房地產界對中央銀行總裁楊金龍前年推出「第七波選擇性信用管制」的戲稱，因其措施力道強勁，被認為對市場（尤其是建商）造成巨大衝擊，導致部分建商財務困難甚至倒閉，引發市場資金緊縮，讓不少購房者和業者感到壓力，因此形容為海嘯級別的影響。

建物買賣移轉去年4760棟 前年8237棟

地政處長何憲棋指出，去年竹市建物買賣移轉棟數為四七六〇棟，相較前年八二三七棟減少四二％，主要受信用管制措施持續實施及金融機構放款態度趨於保守影響，使新竹市整體市場交易量能明顯量縮，民眾購屋更加觀望保守，區域房市進入盤整，市場回歸自住與長期置產基本面。

預售屋去年申報數481件 前年2168件

地政處說，去年預售屋申報數為四八一件，與前年二一六八件相較大減將近七八％，議價空間縮小至三％，其中，屋齡五年以內的新成屋減少，五年以上的中古屋價格則微幅上揚。

在產品類型方面，長期為交易主流的電梯大樓退居第二，取而代之的是十層以下電梯華廈，以卅七％佔比首度奪冠。此外，在屋齡選擇上，雖然十年以內的標的仍佔四成以上，但交易重心已趨向屋齡十一年以上的中古屋，顯示買方對不同屋齡物件的接受度正在提高。

