    首頁 > 生活

    後龍百變影城文創園區1/29開幕 鎮民免費

    2026/01/19 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    後龍鎮「百變影城文創園區」將於1月29日開幕營運。（苗栗縣府提供）

    苗栗縣後龍鎮「百變影城文創園區」BOT案，受疫情及天候因素，致工期延宕，經縣府輔導及業者趕工，將於廿九日開幕營運，業者並回饋地方，後龍鎮民免費、苗栗縣民半價。此外，苗栗市南苗市場停車場，今起收費營運，公所提醒汽車限高兩公尺、機車於免費時間內離場請先操作繳費機註銷，才能出場。

    苗縣府活化後龍鎮大山里八．五公頃濱海遊憩區用地，與太陽城國際傳播公司簽訂投資契約，推行百變影城文創園區BOT案，由業者投資三．六億元興建影視拍攝場景、文創體驗與露營區等設施，二〇二一年開工。

    縣民、身心障礙者半價

    惟開工初期即受疫情衝擊，致工程延宕；疫情趨緩後，業者加緊趕工，縣府並定期每月召開履約管理會議，逐步拉回預定進度。縣府文化觀光局表示，園區硬體建設已完工並進行測試，將於廿九日開幕營運。入園採收費制，一般票三百元、優惠票二百五十元、兒童票一百五十元；業者回饋地方，憑相關證件，後龍鎮民免費、苗栗縣民及身心障礙者則是一般票的半價。

    另，苗栗市公所為解決南苗市場停車及交通紊亂，爭取租用國有財產署及軍方土地闢為停車場委外營運，設置機車二百零二格、汽車六十七格，並有身心障礙優先車格，進出採車牌自動辨識系統。機車前一小時免費、單次廿元；汽車前一小時廿元，其後每半小時十元，當日上限一百八十元。

