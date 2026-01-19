為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鹿港遊客破2千萬人次 停車格難求

    2026/01/19 05:30
    鹿港民俗文物館旁的廣停一場停車場全年不收費，一位難求。（記者劉曉欣攝）

    鹿港民俗文物館旁的廣停一場停車場全年不收費，一位難求。（記者劉曉欣攝）

    全鎮僅55格大客車位 公有停車格多免費 居民搶光

    記者劉曉欣／專題報導

    「三鐵孤兒」的彰化縣鹿港小鎮，去年遊客超過二千萬人次，但全鎮只有鹿港天后宮自行闢建的五十五格大客車停車位，其餘付之闕如，不只讓團客成長動能受到侷限，鎮公所管理公有停車場或是停車格約有近七成是免費，越靠近景點的格位，幾乎都讓居民與攤商搶光光，對遊客來說都是看得到停不到！

    沒台鐵、高鐵、捷運 客運班次、路線有限

    知名歌手羅大佑以一首「鹿港小鎮」寫下流行樂壇經典，鹿港小鎮到訪人次屢創新高，前年以近一千八百萬到訪人次成為全國最強景點王，去年更突破二千萬人次。

    但鹿港鎮在交通上卻是「三鐵孤兒」，沒有台鐵、沒有高鐵，也沒有捷運，客運班次與路線也有限，遊客以自行開車，或搭乘遊覽車的進香團或學校旅遊團居多，但鹿港鎮只有五十五格遊覽車停車格，這全數都在鹿港天后宮委外經營的停車場內。

    彰縣府︰央廣分台擬設170格大客車停車場

    彰化縣議員藍駿宇表示，鹿港要永續發展觀光，交通與停車的問題要通盤的檢討考量，興建停車場以外，也應該有配套作為。

    彰化縣府交通處長林孟弘表示，縣府已計畫在中央廣播電台鹿港分台的北天線區，闢建可容納一百七十格的大客車停車場，成為大型活動的停車空間。

    鹿港鎮的路邊停車格只有光復路與部分的復興南路是天天收費，其餘只收星期六、日與假日，還有好幾個靠近熱門景點公有停車場，因為全數免費，幾乎被住戶與攤商停滿，遊客一位難求。

    公所︰第三停車場大部分都還有停車格

    對此，鹿港鎮長許志宏表示，公有停車場只要沒有收費，大家都能夠使用，文武廟前的停車場比較容易客滿，但是旁邊第三停車場大部分都還有停車格，民俗文物館距離收費的福興第一停車場約二百公尺，走路只要五到十分鐘就可以抵達。

    鹿港文武廟前停車場全年不收費，一位難求。（記者劉曉欣攝）

    鹿港文武廟前停車場全年不收費，一位難求。（記者劉曉欣攝）

    鹿港去年到訪超過二千萬人次，只有天后宮有提供大客車五十五席的停車格。 （記者劉曉欣攝）

    鹿港去年到訪超過二千萬人次，只有天后宮有提供大客車五十五席的停車格。 （記者劉曉欣攝）

