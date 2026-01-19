為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    太平人行道改善 整排路燈1年不亮

    2026/01/19 05:30 記者陳建志／台中報導
    台中太平區中興東路進行人行道改善後，整排路燈長達一年不亮，民眾批評市府擺爛。（記者陳建志攝）

    台中太平區中興東路市府建設局在中央補助下進行人行道改善工程，其中成功東路到建興北路口的路段早已完工近一年，但至今人行道整排路燈全都不亮，因該路段有東平國小、公車站和黃昏市場，到了夜晚光線不足，民眾抱怨連連，不解為何過了這麼久問題還無法解決，批評市府根本擺爛。

    民眾批評，此次人行道改善，此路段是最早施工，但後面施工的路段，路燈早已重新裝上並放亮，唯獨這路段一整排的路燈全不亮，不管是什麼原因，拖了一年還無法解決真的太誇張，質疑市府根本擺爛。

    服務處就在該路段的台中市議員張玉嬿表示，該路段搭車、買菜、上下學的民眾很多，但路燈長期不亮，詢問後市府僅表示是送電的問題，但拖了這麼久還無法解決，效率實在太差。

    建設局︰已申請送電

    市府建設局表示，該處人行道改善後因新設高低路燈，並進行電箱等設備遷移，故整體線路重拉，造成整排九盞路燈沒亮，近日已向台電公司申請送電，針對廠商及監造單位未積極追辦造成路燈長期不亮將予以究責，預計近日就會完成路燈放亮。

