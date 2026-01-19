為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東勢獨角仙公園、清水谷溜遊戲場 啟用延宕

    2026/01/19 05:30 記者張軒哲／台中報導
    東勢獨角仙生態公園受到民眾期待。（記者張軒哲攝）

    近期頗受中市山海線居民期待的東勢區「獨角仙生態公園」及清水區鰲峰山公園「谷溜遊戲場」已近完工階段，但原本預計去年底與今年一月完工，卻仍在施工，讓民眾大嘆錯過農曆新年開箱景點；台中市府表示，因新增硬體設施讓環境更完善，兩處遊戲場皆預定在三月底前完工啟用。

    中市府︰新增設施完善環境

    「獨角仙生態公園」緊鄰東勢客家文化園區，園區引進闖關設施、旋轉蹺蹺板、飛輪、共融彈跳床，打造兼具生態教育與休閒體驗的特色公園。去年三月開工，原本預計去年底完工、今年初對外開放，目前「獨角仙溜滑梯」跟「客家圍龍屋」的主體已經架設完成，「東勢獨角仙公園」實際工程進度已逾八成。

    台中市政府建設局指出，獨角仙公園施工期間透過地方說明會廣納居民及家長意見，新增陽光廁所、遮陽設施及多元遊具等項目，提升整體使用品質。

    兩處預定3月底前完工啟用

    鰲峰山運動公園近年大改造，台中市府斥資七六〇〇多萬元，打造一座全國溜滑梯最多、造型最多元的「谷溜遊戲場」，單一場域就擁有多達卅四座各式各樣的滑梯，並同步於周邊規劃停車空間，提供無障礙及親子友善停車位，使公園環境更為整體完善，原預計今年初對外開放，目前延到三月底前啟用。

    清水鰲峰山公園「谷溜遊戲場」規劃卅四座滑梯。（記者廖耀東攝）

