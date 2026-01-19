台中非營利幼兒園涉不當管教 評鑑竟高分

議員轟制度失靈淪形式 教育局︰共3案開罰 依國教署公佈標準評分

「兒虐零容忍」淪口號？台中市議員陳俞融指出，台中市非營利幼兒園自二〇二二年到二〇二五年共通報卅二件疑似不當管教案，成案十四件，但部分幼兒園在發生不當管教案件並經調查屬實後，年度評鑑竟然還能拿到高分評價，市府評鑑機制淪形式；教育局強調，調查後共三案開罰，均依國教署公佈的評鑑標準評分。

3年通報32件成案14件

陳俞融指出，根據市府統計非營利幼兒園三年來通報疑似不當管教案件成案數十四件，部分非營利幼兒園在發生不當管教案件並經調查屬實後，評鑑竟然還能拿到九十分以上的評價，有非營利幼兒園連續兩年都發生不當管教並成案，但該所考評成績甚至進步，令人匪夷所思。

議員促檢討考評指標

陳俞融質疑，現行評鑑制度顯然失靈，幼兒園發生體罰、言語霸凌等情況，只要能做出行政資料齊全、財務報表漂亮就拿到高分，評鑑標準本末倒置，不僅無法淘汰不適任的幼兒園，更是變相縱容不當管教事件一再發生，要求市府全面檢討考評指標，落實「不當管教」扣分機制，不能讓僵化的評鑑制度淪不肖業者的保護傘。

教局︰六項指標全國一致

教育局指出，相關考評指標均依國教署公佈的指標及評分項目進行評分，接獲不當管教通報後，若認為有進一步調查需要時均會先成案後進行調查，不少案件調查後未必成立，受理十四案經調查結果確定裁處行政罰案件計三件。

教育局指出，評鑑標準依國教署公佈全國一致的指標進行，共有六大項，包括收托情況、契約履約情況、到園檢查、行政及會計等指標外，其中有一項家長滿意度問卷，是直接發給家長調查，園所不會經手也無從「製作滿意結果」，相關積分總和為評鑑成績，若有涉及違反幼教法、教保人員條例等規定事實，依規定一案扣兩分，評鑑評分均依中央規定評給，遭裁罰的園所也均已在績效考評時依規定扣分，沒有評分流於形式的情況。

