    首頁 > 生活

    布袋鹽田濕地黑琵中毒 救援野放

    2026/01/19 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    黑面琵鷺野放後飛回棲地。（嘉義縣府提供）

    嘉義縣布袋鹽田濕地為全國水鳥棲息數量最多的地方，屬國際瀕危鳥種的黑面琵鷺這一季度冬棲息數量相當多，日前一隻黑琵因肉毒桿菌毒素中毒，倒臥灘地無法飛行，縣府獲報後進行救援，將黑琵送至農業部生物多樣性研究所野生動物急救站治療與照護，待其恢復食慾與飛行能力，經評估體況穩定，已順利完成野放。

    布袋鹽田濕地根據最近一次去年十一月七日的黑琵普查報告共記錄到一八〇二隻，目前布袋地區的黑琵數量主要分佈在七區、九區及十區鹽田濕地。

    縣府農業處表示，去年十二月廿八日接獲通報，指布袋五區鹽田發現一隻黑琵無法飛行，出現軟頸、翅膀下垂、站立不穩及精神不振等異常症狀，縣府隨即啟動野生動物救傷應變機制前往救援。

    經高雄市野鳥學會、台南市野鳥學會及台灣黑面琵鷺保育學會等團隊協助，這隻黑琵被送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站檢查，經獸醫師診斷為肉毒桿菌毒素中毒，進行治療照護，待其恢復食慾與飛行能力，經評估體況穩定，已順利完成野放。

    縣府農業處說，黑琵可能誤食受污染的獵物而中毒，已同步加強棲地巡查與環境清理，避免腐敗魚貝類殘留。

