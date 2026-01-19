台灣鯛滯銷 業者籲政府收購凍儲

台灣鯛池邊價格跌破成本，魚隻嚴重滯銷。圖為台灣鯛捕撈情形。（記者林宜樟攝）

國內台灣鯛（吳郭魚）為輸出美國主要品項，在台美對等關稅降至十五％確定之際，預期銷美量有望回升，但嘉義漁民指出，受去年高雄市烏龍藥檢、進口魚片低價競爭及中國吳郭魚低價傾銷美國衝擊，目前台灣鯛池邊價格跌破成本，魚隻嚴重滯銷，呼籲政府應立即先救漁民，後續外銷才有希望。

漁民指出，目前「台灣鯛有魚無市」情況嚴峻，魚隻嚴重滯銷，想賠錢賣也賣不掉，魚在池子越養越大，超過一千八百公克加工廠就不收，每天飼料錢和電費壓力大，即便台美對等關稅定案，但緩不濟急，籲政府應協助漁民處理在池魚。

台灣鯛協會理事長郭建賢說，去年進口魚片數量高達一千多噸，為前年三倍，由於低價傾銷導致國產大規格台灣鯛魚片乏人問津，且市面上許多進口貨產地標示不明，籲政府嚴查進口魚片產地標示，並執行條凍規格凍儲，將現有規格魚隻先行收購凍儲，調節市場供給。

農業部、嘉縣府協助行銷

縣府農業處漁業科長張建成表示，農業部已規劃包括外銷獎勵、金融支持、冷鏈設施補助、合作生產獎勵及優質魚苗獎勵等，推動國內外行銷措施，協助台灣鯛業者穩定供應鏈，以因應國際貿易環境變化；縣府也協助行銷台灣鯛，媒合連鎖火鍋業者增加銷路，並建請漁業署儘速辦理「收購凍儲措施」與「團膳供應計畫」進行去化。

