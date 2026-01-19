「土豆鳥」普查14652隻 雲林占近9成

被稱為「土豆鳥」的小辮鴴，今年全國普查將近一．五萬隻，雲林占近九成。（吳崇漢提供）

中部平原是小辮鴴主要度冬地，尤其喜愛在花生田覓食，被稱「土豆鳥」，農業部生物多樣性研究所、雲林縣野鳥學會昨日舉辦全台七縣市普查，超過兩百鳥友、志工參與，初步統計一四六五二隻。鳥會指出，雖較去年略減，主要原因為土豆鳥棲地隱密，人力不能全面觀察，誤差在合理範圍。

小辮鴴第18年普查 較去年少1377隻

學會理事長蔡中文表示，二〇〇九年起推動縣內土豆鳥普查，二〇一二年生多所加入並擴大普查範圍至雲林之外，今年為普查第十八年，全台兩百多名鳥友分別在雲林、彰化、宜蘭、台中、嘉義、花蓮、台東等七縣市觀測鳥兒，初步統計共一四六五二隻，雲林一二三五一隻，占總數將近九成，而彰化有一七五二隻、台中四〇九隻、嘉義、宜蘭各五十一隻、花蓮卅八隻、台東〇隻，總數較去年略少一三七七隻。

棲地隱密、志工少 合理誤差範圍

學會理事吳崇漢指出，土豆鳥會選擇較遠離人群且隱密的田地覓食休息，所以會有人力觀測不能及之處，加上東部並不如西部有多數平原，志工人數又少，無法全面觀測，因此總數略減無法代表隻數減少，屬於合理誤差範圍。

林業保育署南投分署副分署長王怡靖表示，將持續運用歷年調查成果，滾動檢討保育與管理策略，更會透過跨域合作，深化國土生態綠網於平原農業地景的實質成效，促進生產、生態與地方發展多方共益。

蔡中文表示，現在正是賞鳥好時機，民眾若是想到雲林觀賞土豆鳥，建議中午後可到元長、虎尾、土庫等地找尋，切記不驚動、不靠近等原則，共同維護土豆鳥的生態。

土豆鳥集體在空中飛翔。 （記者李文德攝

