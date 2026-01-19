為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    馬年文化走春 台南5博物館串連

    2026/01/19 05:30 記者劉婉君／台南報導
    台南山上花園水道博物館春節系列活動，24日邀請3位水仙雕刻專家，帶領民眾學習水仙雕刻。（山上花園水道博物館提供）

    山上花園水道博物館傳授水仙雕刻 台南市歷史館教寫「拜帖」

    迎接農曆春節到來，台南市所屬五座博物館，均將推出春節系列活動陪伴民眾過年，台南市立博物館並首度串連五館，引導民眾展開「文化走春」，親近土地及台南的文化歷史。

    南市博所屬五座博物館的春節系列活動，首先登場的為山上花園水道博物館，配合農曆年前家家戶戶妝點年節氛圍，廿四日先邀請三位水仙雕刻專家，帶領民眾從球根下刀、造型修整，到後續照護與開花時程的掌握，完成一顆專屬的水仙作品；廿五日則有現場揮亳春聯的活動。二月十七日（大年初一）至廿一日（大年初五）則結合水道博物館歷史場域，規劃新春紅包袋拓印、浴衣體驗、春節市集、闖關遊戲等。

    南瀛天文館 寒假夜宿營隊熱門

    南瀛天文館舉辦超過十年的寒假夜宿營隊，將先在卅一日及二月七日登場，每梯次為期二天，讓國小三年級至六年級的學生，有機會夜宿天文館，探索星空、親近天文，每年都吸引不少家長為小朋友報名。大年初一至初五，則有關關集章活動。

    台南市歷史館配合台南市文化資產處在館內展出的「工藝大師」特展，將在春節期間邀請書法老師教導民眾撰寫「拜帖」，後續民眾只要持自己完成的拜帖，到其他四座館舍拜訪，就可以參加各館限量的限定活動。拜帖的用印處，也將以串聯各館拓印做為特色，讓民眾體驗傳統工藝中的傳統師徒制特色與台灣傳統文化。

    左鎮化石園區 古生物模型彩繪

    左鎮化石園區於大年初一至初五則規劃化石清修、古生物模型彩繪、化石翻模體驗等活動。

    玉井噍吧哖文化園區 闖關挑戰

    玉井噍吧哖文化園區則在大年初一至初六，由園區類吉祥物「糖甘」設下關卡供遊客挑戰，藉由互動的方式，探索玉井糖廠、竹頭崎油礦、噍吧哖事件等地方歷史議題，另外也有與玉井老街商圈結合的集點活動。

    春節期間，五座博物館均為小年夜及除夕休館。

