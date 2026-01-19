澎湖機票天天搶 縣府推緊急機位保留

澎湖無論觀光旺季至淡季，航班一位難求，經常出現大批旅客湧入現象。 （記者劉禹慶攝）

每日保留36個澎湖籍機位 當天臨時需求也提供給鄉親

記者劉禹慶、蔡昀容／專題報導

澎湖無論觀光旺季至淡季，航班一位難求，排擠澎湖人前往台灣本島就醫、探親及就學權益。民航局協調航空業者加大運能，期盼第三家業者加入輸運，但至今仍遙遙無期，縣府協調保留機位方式暫解。

一位難求 排擠澎湖人至台就醫、探親及就學

目前飛台灣飛澎湖航班由立榮及華信經營，航空業者表示，將盡力調配機組員量能及航機汰舊購新，增加離島疏運量能。立榮機組員由疫情剛解封時十．五架ATR機組員，現已有十四架機組員能量，十九架ATR汰換計畫，預計明年起陸續交機；華信ATR機隊自二〇二四年初的十架增至目前十二架，明年預計引進第十三架。

澎湖縣政府原提出每年四月至八月包機，每天飛台北二航次、高雄一航次、台中一航次，一天飛八班，優先讓澎湖民眾搭乘，並編列四千八百萬元預算送議會審查，但議長陳毓仁認為，錢要花在刀口上。

縣府計畫4月至8月 每日保留250個座位

縣府接受各界建議後，計畫將「包機」改為「包位」，今年四月至八月每日保留二百五十個座位，預計提供三萬八千多個座位，以最早二班、晚上最晚一班為主，方便澎湖民眾一日往返台灣到澎湖。

去年十一月起實施緊急機位保留，每日保留卅六個澎湖籍機位，若起飛前廿四小時無人申請，則開放一般民眾使用。實施截至去年十二月十四日，使用率約廿％；另外業者每航班保留一至兩個機位供當天臨時緊急需求鄉親使用，已提供二六九個機位。主要以就醫佔七十四％為大宗。

民航局協調加大運能 盼第三家業者加入

民航局空運組副組長戚培芳表示，前年及去年國內線載客分別約五二〇萬人次及五二七萬人次，恢復至疫情前二〇一九年約八十五％左右；疫後飛航組員不足及新機交機延遲下，採先預估、再改善、持續監控三階段要求航空業者，每半年滾動檢討飛航情形並進行運能預估，再請業者參考地方政府活動及機隊運能改善班表，適時增班或放大機型。

在國際航線大熱門的當下，澎湖現有機隊及機師不足情況下，第三家航空公司的成立，成為澎湖空運機票一票難求解套的良藥，但現有星宇航空不願飛國內線，外籍航空又受限法令，可能仍遙遙無期。

澎湖機場在復興、遠東退出後，剩立榮及華信經營，期盼第三家業者加入輸運。

