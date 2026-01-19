為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    逆襲少子化 高雄仁武人口連14年正成長

    2026/01/19 05:30 記者洪臣宏／高雄報導
    仁武人口快速增加，高市府打造草潭埤滯洪池。（記者洪臣宏攝）

    少子化浪潮來襲，高雄市仁武區逆勢成長突破十萬人，人口自然增加（出生數減死亡數）連續十四年正成長，區公所在臉書官網舉辦「十萬智慧 飛揚仁武」有獎徵答活動慶祝新里程碑，創造了近十萬瀏覽數。

    人口破10萬大關 公所舉辦有獎徵答

    高雄市人口已經連續八年「生不如死」，唯一例外是仁武區，人口自然增加（出生數減死亡數）連續十四年正數，並且在去年八月廿二日突破十萬大關。仁武區公所五日起舉辦有獎徵答，把民眾最關切的問題製成短片，一一釋疑。

    仁武區區長陳瑞勇指出，民眾最顧忌的為防洪治水及基礎建設，能否跟上人口增加速度，另外就是空污問題，因此問題設計上花了巧思，讓大家可以了解仁武發展趨勢。

    半導體S廊帶建立 房價優勢獲青睞

    陳瑞勇表示，仁武區交通網便捷、生活機能佳，與市中心的三民、左營區僅民族路之隔，房價卻相對優勢，且生活空間較寬廣，成為年輕人購屋熱點，亦有即將退休人士，連帶將已成年孩子帶來仁武落腳，因而有較高的出生率。他說，仁武區去年人口自然增加率為千分之一．三，青壯年（卅至五十五歲）比例達四成三，顯示青壯年人口快速移入趨勢。

    隨著南部半導體S廊帶建立，陳瑞勇表示，高市府從去年起投入十一．二億元治水防洪工程，國道七號動工在即，高屏二快亦已通過環評。

    政府大手筆投入仁武區交通、防洪等基礎建設，生活機能會大幅提升，吸引新購屋或換屋民眾青睞。

    仁武區公所表示，仁武人口持續成長，八卦里今年分成二里，因而對民眾疑慮部分釋疑，打造宜居地區。

    抽獎活動於昨天結束，三千餘人在臉書留言參與，且創造近十萬瀏覽數，將於下週公開抽獎。

