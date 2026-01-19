編纂5年 屏縣三地門鄉志出版

屏東縣三地門鄉志出版，鄉長曾有欽（中）、成大教授台邦．撒沙勒（左）、部落耆老謝榮祥（右）同感欣喜。（三地門鄉公所提供）

三地門鄉是屏縣人口數最多的原住民鄉，鄉公所歷經五年時間，編纂完成三地門鄉志並出版，共分十篇、多達三十二萬字，被視為全國內容篇幅最為豐富的原住民鄉志之一，從地理、生活與地方記憶，勾勒三地門鄉的歷史紋理與當代樣貌，為文化保存、族語教育、地方研究等面向奠立重要基礎。

三地門鄉公所表示，三地門鄉志內容包含土地、人群、部落、社會、政事、文教、經濟，並收錄人物、傳說與大事記等十篇，由於部落耆老逐漸凋零，加上早期文字資料有限，於是透過歷史文獻、蒐集行政資料，並深入各部落訪談與田調，逐步拼湊出完整而立體的歷史樣貌。

內容最豐富原民鄉志之一

鄉長曾有欽表示，編撰工程浩大，鄉志透過文字記載保存三地門的歷史，可流傳給後世子孫，也讓研究者在了解三地門鄉時，有更多文獻可以參考。

「我們沒有文字，歷史文化都是口述的」，部落耆老謝榮祥說，原住民鄉最需要的就是鄉志，老人家腦中的智慧，要趁著他們還在的時候趕緊去問。

鄉公所並表示，三地門鄉志的出版是保存地方歷史的重要里程碑，更是展現族群主體性的象徵，讓鄉志成為世代相傳的文化資產。

