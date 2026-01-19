為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台積電、德安啟智院協助復育 穩定繁衍

    2026/01/19 05:30
    為了搶救巴氏銀鮈，台中市野生動物保育學會與德安啟智教養院合作，在園區內闢設庇護池。（台中市野生動物保育學會提供）

    記者陳建志／專題報導

    巴氏銀鮈瀕臨滅絕危機，目前野外族群數量僅約二百多尾，為確保安全存續，包括台積電中科廠和南投德安啟智教養院去年都加入保育行列闢設庇護池，讓巴氏銀鮈在庇護池內自然繁殖，再於豐水期送到烏溪回放，初估目前六處庇護池的繁殖數量至少達六千尾，成為保種重要場域。

    中科廠預計每年回放烏溪200尾

    台中市野生動物保育學會研究組長林文隆表示，在林業及自然保育署台中分署牽線下，屬於筏子溪水域的台積電中科廠，去年四月在廠區完成備援庇護池設置，並在五月正式提供五十尾的巴氏銀鮈移置生態池中，未來預計每年至少提供二百尾回放到烏溪，而巴氏銀鮈能在廠區內安居，也象徵瀕危物種的延續。

    此外，因貓羅溪流域尚無庇護池，去年二月開始，林業及自然保育署南投分署和台中市野生動物保育學會積極尋找適合的場域，發現南投市貓羅溪旁的德安啟智教養院生態池，其環境條件與人力協作適合，經接洽後院方同意改造為庇護場域，成功讓巴氏銀鮈庇護池再多一處，這也是生態保育與社福機構首度合作。

    林文隆表示，去年六月提供五、六十尾巴氏銀鮈移置到生態池中，觀察後發現在池內順利繁殖，去年十一月已撈取二百多尾回放到烏溪中；德安啟智教養院長何心慈表示，很高興院生加入保育行列，藉由紀錄、清青苔、測量溫度等魚隻照養工作，展現他們的能力。

    6處庇護池自然繁殖逾6000尾

    林文隆表示，目前六處域外庇護池，巴氏銀鮈都適應良好且順利繁殖，自然繁殖超過六千尾，預計今年豐水期將回放二千尾，成為保育巴氏銀鮈的重要場域。

