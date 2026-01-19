一級保育巴氏銀鮈瀕絕 6庇護池、回放 多管搶救

一級保育類的巴氏銀鮈，目前在烏溪野外的成熟個體僅約200餘尾，數量相當稀少。 （台中市野生動物保育學會提供）

記者陳建志／專題報導

巴氏銀鮈原分布於全長超過百公里的烏溪流域，卻因極端氣候和水利工程阻隔面臨滅絕，列為一級保育類，至二〇二四年調查估算野外成熟個體僅約二百多尾，農業部林業及自然保育署從二〇一八年起結合民間組織進行保育，除闢設六處庇護池，並嘗試從上游眉溪回放，近來更規畫在兼顧水利與保育下修復茄荖媽助圳，多管齊下穩定野外數量。

林業及自然保育署南投分署表示，二〇一八年至二〇一九年啟動巴氏銀鮈現況調查，由台灣野生物保育及管理協會與台中市野生動物保育學會進行系統性監測，了解族群分布與數量和棲地樣態，以及巴氏銀鮈與共域入侵種的族群變動的相關研究分析，並籌組保育行動平台。

請繼續往下閱讀...

南投分署表示，持續於烏溪與貓羅溪流域監測族群分布與變動情形，確認巴氏銀鮈面臨極端氣候、水資源利用與橫斷構造物影響，使得其野外族群數量在枯水期間，成熟個體僅約二百多尾，且分布侷限在烏溪的烏溪橋到溪尾大橋間，全長約十公里。

去年繁殖回放溪中1600尾

台中市野生動物保育學會研究組長林文隆表示，因巴氏銀鮈野外數量極少，為建立乾涸與工程時期的魚隻搶救，從二〇二二年開始，陸續在鹿港的水產試驗所淡水養殖研究中心、水利署第三河川分署、旱溪排水、烏溪同安厝生態池、台積電中科廠、德安啟智教養院設置六處庇護池，去年共從野外搶救約五、六十尾巴氏銀鮈，經在庇護池自然繁殖後回放溪中達一千六百尾。

眉溪環境最適合建立族群

林文隆表示，二〇二三年起，盤點了阿罩霧圳上游包括南港溪、北港溪、眉溪等潛在棲地，結果發現眉溪的環境最適合，去年五月在眉溪回放約二百尾的巴氏銀鮈，希望在上游另外建立族群，以稀釋阿罩霧圳造成魚群無法洄游的影響。

林文隆強調，在巴氏銀鮈保育行動中，農田水利署所屬的阿罩霧圳、茄荖媽助圳兩個壩體，阻礙了魚群洄游，對巴氏銀鮈族群擴散影響甚鉅，但從二〇二三年起的多個颱風，以及去年七月的大雨，將原本八、九米高的壩體沖毀一段，形成一條自然流路，卻為保育帶來了機會，希望以約卅公分的低矮鼎塊，營造出既可保住壩體讓農民取水，又可讓魚類洄游的自然流路。

農水署將進行復建工程招標

農田水利署南投管理處長林柏璋表示，在兼顧農田灌溉和保育下，支持修復時留下讓魚類洄游的自然流路，目前已進行設計，後續將進行復建工程招標、施工。

巴氏銀鮈分布侷限在烏溪的烏溪橋到溪尾大橋間，全長約10公里河段。（記者陳建志攝）

巴氏銀鮈小檔案

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法