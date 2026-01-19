為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    醫材廠商開刀影片曝光 中榮免除2科主任醫師主管職

    2026/01/19 05:30 記者黃旭磊、陳建志／台中報導
    中榮昨天召開緊急院部會議，公布調查期間三名涉案醫師停止手術業務。（資料照）

    中榮昨天召開緊急院部會議，公布調查期間三名涉案醫師停止手術業務。（資料照）

    台中榮民總醫院日前被爆三名神經外科醫師涉嫌讓醫材廠商直接進入手術室為患者開刀，中榮十六日先判三人違規並各記申戒一次，一度稱未發現廠商開刀行為，不料媒體爆出廠商開刀影片，中榮昨天召開緊急院部會議，宣佈三人暫停手術，其中兩名科主任醫師免兼主管一職。中市衛生局表示，若屬實最重罰一五〇萬元。

    中榮三名神經外科醫師，本月七日遭爆疑似放任醫材廠商進入手術室執行手術，十六日又被爆出一段二〇二三年七月中榮手術室內影片，明確拍下醫材廠商為女病患執刀畫面。中榮昨表示，涉容留非醫事人員執行手術，因媒體報導提供手術新影片事證，決議三名涉案醫師停止手術業務，其中兩名科主任醫師免兼主管一職，神經醫學中心主任即起由業務副院長代理。

    衛生局：查證若屬實 最重罰150萬

    台中市衛生局長曾梓展說，三名涉案醫師都否認不法，今天將針對涉案情節進行調查，若查出有手術室容留密醫等行為，依醫師法第廿八條規定，將先開罰卅萬至一五〇萬元罰金；台中地檢署表示，目前仍是「他」字案持續偵辦中，偵辦進度不便對外說明。

    中榮說，從影片來看高度懷疑廠商執刀，院方會全力配合衞福部、台中衞生局及檢調調查，如有不法絕不寬貸，涉案廠商亦嚴格禁止再進手術室，靜待司法調查結果。

