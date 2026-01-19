考生：英文科單字變難 作文「不生小孩改養寵物」好下筆

大學學測進入第二天，首節考英文科，補教教預估五標與去年相同。 （記者廖振輝攝）

學測英文科甫結束，考生離場受訪多認為，整體難易度適中，但有人覺得單字難度變高、「一字多義」的題數變多、閱讀測驗的題幹有點長；作文考現代人不生兒育女改養毛小孩的現象，考生多表示好下筆。

高雄女中考生陳宣慈說，選擇題第一大題算友善，第二大題綜合測驗偏難，內容為片語選填，雖非專業或冷僻的片語，但就是難判斷，找無適合的字。高雄市中山高中考生蔡晨揚則分享，英文作文從現代人傾向養寵物而非養小孩切入，討論育兒成本高、事務繁雜，以及此趨勢可能導致人口下降、勞動力不足，但科技發展或可彌補等，多面向發揮。高雄中學考生林偉丞表示，閱讀測驗的題幹有點長，作文則不難發揮。

台中一中蔡姓考生認為，今年單字題考「一字多義」的題數變多，如果沒有涉獵到單字廣義的意義，可能會卡住，或把正確答案刪除。王姓與黃姓考生表示，今年閱讀文章不難，但單字難度變高，並認為今年答案選A題數超多，答案B變少了，後來都忍不住懷疑，要一再確認沒錯才下筆。

台北市成功高中林同學認為，今年英文單字、閱讀及作文等難度「中偏易」，相對平易近人。重考的吳同學認為，今年的單字、題組和克漏字等題型都比去年容易作答，作文題目指示清楚易懂，包括提供兩張圖片，要求說明分別代表的意涵，造成現象的可能原因及潛在影響，寫來駕輕就熟。

