英文難易適中 作文採AI製圖恐影響判讀／大考中心：試題取材跨自然與人文社會領域 作文貼近生活

學測英文科作文探討養寵物，全教會解析教師團隊認為，採用AI製圖無邏輯比對，引發判讀爭議。（全教會提供）

大學學測進入第二天，首節考英文科。大考中心說明，試題取材橫跨自然科技與人文社會領域，包括港式飲茶發展史、犀牛糞便的功能、午休對健康的影響等多元內容，詞彙難易適中，句型不複雜，作文以「寵物」為題，鼓勵考生書寫自身經驗與觀察，貼近日常生活。

但全教會、台中二中老師陳姿玲指出，作文三張圖片未能清楚辨識人物是否為同一家庭成員，亦難判斷寵物與孩童的關係，圖像之間缺乏明確連續性與邏輯對比，恐影響考生判讀，建議未來若採用AI製圖，應更審慎檢視圖像是否符合文字提示，並於閱卷時放寬給分標準。

大考中心顧問沈青嵩說明，部分選文融入海洋教育與多元文化議題，如地圖定位的歷史演變、台灣東海岸部落觀光與商店介紹等，體現英文應廣泛閱讀不同體裁與主題的重要性。

補教預估5標和去年相同

學習王科技與勝選學習顧問解題教師吳翰陞表示，整體難度較去年略升，「靈魂仍在字彙」，但命題已跳脫過往「背多分」模式，不以艱深單字或刁鑽文法取勝，而是強化閱讀理解、字彙多義與情境判斷能力，閱讀測驗則大量引入歷史與時間序概念，強調事件先後與脈絡推進，考生如未能掌握文章中的時間線索，解題難度將明顯提高，這正是學測英文的核心轉向，從語言知識測驗，走向整體閱讀理解與邏輯判斷，預估五標和去年相同。

台北市成淵高中教師李宜樺分析，閱讀測驗包括南極探險隊出航的艱辛旅程、歐式螺旋梯的古今功能、地圖主要方位的歷史演變等，考生必須仔細閱讀並理解前後文；混合題則是要看懂商家陳述的理念，第五十題考「uniqueness」（獨特性）片語，高三模擬考曾有類似考題，考生「賺到」。

全中教北市明倫高中老師毛顯鶯說明，人文歷史主題比例偏高，著重邏輯推理，片語比重提高，生活化議題友善考生，但有幾題需掌握相關文法及上下文才能正確作答，整體嘉惠中上程度考生。

