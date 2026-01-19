國綜手寫題沒往年直觀、文言文比重多／考生：體感最難一次 真的被考倒

115學年度學科能力測驗18日進行第2天考試，台北師大附中考生在預備鈴響前做最後衝刺。（記者廖振輝攝）

今年學測國綜中間偏難，手寫題讓不少考生苦惱，認為題幹與文章連結度不夠高，沒有往年直觀，是「體感最難的一次」；也有考生覺得文言文比重變多，因為看不懂無從下手，「真的被考倒了」，乾脆提早交卷。

台北市南港高中謝同學表示，這次考試「不難也不簡單」，較難的題型是手寫題，需拐一個彎才能想到答案，且題目有點模糊。同校林同學也認為手寫題的文章好讀，不過題幹與文章的連結度不夠高，會讓人不知怎答，不像過往考題，從表面就可得出答案。

請繼續往下閱讀...

台中一中蔡姓考生說，文言文比重變多，以往常見新詩重新排序的題型，今年切換成要把文言文的文章重新排序，光讀懂就是一大關卡，難度增加；同校黃姓考生說，今年國學常識「存在感不高」，白話文的題目多一看就能作答，文意理解題也變少，但因文言文比重增加，難度也上升。兩人都說實在看不懂文言文，最後乾脆提早交卷。

高雄女中吳姓考生認為，今年手寫題偏難，部分題型需判斷句子正確、錯誤或無法判斷，選項界線不夠明確，語意理解考得十分細膩；同校蘇姓考生說，閱讀題資訊量大，無法一次理解，必須反覆閱讀二、三次，耗時且容易遺漏，很燒腦！高雄中學莊姓考生則點出，部分閱讀題存在「需額外判斷」的情況，降低作答直覺性，另第卅二題節錄歸有光作品進行推理與簡答，理解門檻高，估「很多人寫不出來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法