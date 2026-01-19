為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    國綜手寫題沒往年直觀、文言文比重多／考生：體感最難一次 真的被考倒

    2026/01/19 05:30 記者蘇孟娟、蔡愷恆、許麗娟／綜合報導
    115學年度學科能力測驗18日進行第2天考試，台北師大附中考生在預備鈴響前做最後衝刺。（記者廖振輝攝）

    115學年度學科能力測驗18日進行第2天考試，台北師大附中考生在預備鈴響前做最後衝刺。（記者廖振輝攝）

    今年學測國綜中間偏難，手寫題讓不少考生苦惱，認為題幹與文章連結度不夠高，沒有往年直觀，是「體感最難的一次」；也有考生覺得文言文比重變多，因為看不懂無從下手，「真的被考倒了」，乾脆提早交卷。

    台北市南港高中謝同學表示，這次考試「不難也不簡單」，較難的題型是手寫題，需拐一個彎才能想到答案，且題目有點模糊。同校林同學也認為手寫題的文章好讀，不過題幹與文章的連結度不夠高，會讓人不知怎答，不像過往考題，從表面就可得出答案。

    台中一中蔡姓考生說，文言文比重變多，以往常見新詩重新排序的題型，今年切換成要把文言文的文章重新排序，光讀懂就是一大關卡，難度增加；同校黃姓考生說，今年國學常識「存在感不高」，白話文的題目多一看就能作答，文意理解題也變少，但因文言文比重增加，難度也上升。兩人都說實在看不懂文言文，最後乾脆提早交卷。

    高雄女中吳姓考生認為，今年手寫題偏難，部分題型需判斷句子正確、錯誤或無法判斷，選項界線不夠明確，語意理解考得十分細膩；同校蘇姓考生說，閱讀題資訊量大，無法一次理解，必須反覆閱讀二、三次，耗時且容易遺漏，很燒腦！高雄中學莊姓考生則點出，部分閱讀題存在「需額外判斷」的情況，降低作答直覺性，另第卅二題節錄歸有光作品進行推理與簡答，理解門檻高，估「很多人寫不出來。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播