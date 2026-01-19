國綜文白比例接近 難題佔4成、鑑別度高

大學學測國綜字數約萬字，全中教評論教師群認為，考生可沈穩應對。（全中教提供）

大學學測第二天考國語文綜合能力測驗，大考中心指出，今年文白比例接近，取材包括古今文學作品、口述歷史、科普知識、學術論文等，台灣第一高樹「大安溪倚天劍」、故宮百年院慶等時事入題，混合題則採「大型題組」跨二頁，文學知識與應用文知識則回歸考題。

台灣第一高樹、故宮百年院慶入題

教師團體及補教分析，整體約一萬三千字，閱讀理解與分析層次皆明顯提升，生活與圖表題減少，連續文本與文言文設計暗藏陷阱，多選題更是「魔鬼藏在細節裡」，約有四成題目偏難，整體屬中間偏難，鑑別度提高，五標估與去年相同。

請繼續往下閱讀...

大考中心顧問劉緒宗舉例說明，第六至八題談論台灣杉的發現、歷史及演變，註解中的「大安溪倚天劍」為農業部林試所與成大組成「找樹的人」團隊，所找到全台目前最高的樹；第九至十二題組談書法家懷素「自敘帖」，則是去年故宮百年院慶的重點書法作品。

全中教、基隆女中教師洪菁穗指出，第十一至十三題以史學家余英時「俠與中國文化」改寫入題，比較中西文化中「俠」與「士」的差異，第十二題要求考生判斷是否符合該文的寫作策略，不再只是解讀題幹文字；第十三題則引導學生學習引證文獻，展現「文學性」與「跨文體連結」特色。

全教會、屏東高中教師蔡佩真表示，題目約四成屬難題，其中混合題占廿四分，以「女性聲音」為核心，結合明朝文學家歸有光的史傳書寫與當代母職經驗文本，探討家族中被忽略的女性角色，呼應性別平等教育與國際趨勢。

陷阱題多 考生預期哀鴻遍野

學習王科技與勝選學習顧問老師韓曌指出，今年生活化及圖表化的題材較少，連續文本與文言文設計暗藏陷阱，多選題「魔鬼藏在細節裡」，考生作答普遍會感受「題目較枯燥、閱讀負擔更重」，更有考生預期「哀鴻遍野」，但連續文本、長文閱讀與高層次題型將成為命題趨勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法