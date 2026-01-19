學測國寫 韓劇、幾米入題／「愛的迫降」考不吃豬、只吃魚分析倫理責任 圖文引導撰寫「換位思考」

大學學測五標預估

學測國文寫作今年題目先考知名韓劇「愛的迫降」裡不吃豬、只吃魚的情節，要考生分析「臉」會喚醒人類「共情」的倫理與反思；另一題則以作家幾米的圖文引導考生撰文人際關係的「換位思考」。有考生認為不用天馬行空想像力，相對好寫，但怕文章都大同小異。

國寫第一大題取材動保議題書籍《就算牠沒有臉》，其中引用韓劇「愛的迫降」劇情，女主角不願吃一起同行、曾對到眼的小豬，卻肯吃從河裡捕的魚，延伸出「人的倫理關係往往建立在臉上」哲理等，要考生分析理由，並舉例生活見聞、看法及反思。

須把握「臉」與「共情」連動關係

大考中心認為，第一大題須把握「臉」與「共情」的連動關係，避免只有舉例敘寫或過多自我感受。台北市高中國文教師群指出，得分關鍵不只「表象」，還要探究「為何有此表象」與反思。全中教團隊強調，若未先精確定義「臉」的概念，並扣緊「倫理責任」四字，極易寫偏。

回歸「人與人之間的關係」與倫理思考

第二大題則引作家幾米的作品「超級沒用的大人」、「但願有一天你會懂」，要考生以「隔在我們之間的種種」為題，撰文人際關係的換位思考。北市高中教師群認為，須寫出思考、理解、同理對方的立場，與轉折隔閡後的體悟，進而反思自身成長。全教會、屏東高中教師蔡佩真提到，該題與北北基高中模擬考第三次國寫「距離」相近，恐有爭議。

學習王科技和勝選學習顧問解題老師韓曌認為，今年國寫回歸「人與人之間的關係」與倫理思考，符合新課綱強調的表達與思辨能力，但考生若未能細讀題幹、掌握轉折與回應要求，恐難高分。

針對第一大題，台中一中黃姓考生舉例遇到街友經驗，論述很多人不敢直視街友的原因；吳姓考生則引路上賣玉蘭花的老人，寫買與不買的道德壓力；高雄中學李姓考生說，需透過「臉」的意象來論述逃避或承擔，抽象程度較高。

考生：相對好寫 但怕文章都大同小異

至於第二大題，台中一中蔡姓考生說，多數人會寫親子關係、同儕相處或是情人互動等，大家內容應大同小異，要突出則考驗修辭能力。台北市華江高中陳同學提到，下筆時從家庭角度切入，討論隔代教養代溝嚴重，不用再發揮天馬行空的想像力，相對好寫。高雄文山高中陳姓考生以「逃避」為主軸，舉情侶分手後刻意避開對方，反思應如何面對與調整。

