    生活

    《大林蒲遷村計畫納入》高雄新材料循環園區都計變更 報內政部核定

    2026/01/18 05:30 記者王榮祥／高雄報導
    高雄新材料循環產業園區現況空拍圖。（都發局提供）

    高雄新材料循環產業園區現況空拍圖。（都發局提供）

    高雄大林蒲遷村期程再進一步。高雄市政府昨天指出，與經濟部加速辦理新材料循環產業園區申請設置的各項法定程序，相關都市計畫變更案已報請內政部核定。

    大林蒲遷村 啟動土地價購協議

    市府都發局指出，行政院將大林蒲遷村納入經濟部「新材料循環產業園區」計畫，提供遷村所需的法源與財源；因此與園區申請設置相關的都市計畫、環評與產業園區可行性規劃，均屬法定必要程序，並依法辦理公開展覽、說明會或公聽會，將充分向居民說明與溝通，確保程序完備。

    經濟部與市府評估，園區申請設置的法定計畫審議可於今年十月完成；市府自今年元旦起先行分階段啟動遷村土地價購協議作業，包含宗教設施及宗祠抽籤選地、住商區土地一坪換一坪、農業區土地換高坪特定區建地或領取現金，以及公共設施保留地價購等。

    都發局指出，待申請設置計畫核定後，即可接續辦理住商區一坪換一坪抽籤配地、非住商區土地發價，與發放搬遷後的補償費及獎勵金等實質遷村作業，讓居民儘快歡喜搬新厝（大林蒲一萬一千餘戶，實質遷村目標設定二〇二七年）；相關計畫送中央部會審議期間，市府仍將持續與經濟部合作，全力配合審議作業，朝向產業永續與居民安居共榮目標前進。

    熱門推播