    菸葉改良場變身 九如巴轆公園啟用

    2026/01/18 05:30 記者羅欣貞／屏東報導
    巴轆公園將「菸葉廠房」意象轉化為具挑戰性遊具，10公尺高的遊戲塔刺激好玩。（記者羅欣貞攝）

    斥資近一．二億元、佔地五．一公頃的九如鄉巴轆公園昨天啟用，屏縣府將其定位為屏北旗艦共融公園，除有一．六五公頃的遊戲場，未來還將興建圖書館、托嬰中心，加上已動土的高樹鄉北野公園、推動中的里港鄉聯合辦公室，以及預計落腳鹽埔鄉的國民運動中心，屏北四鄉鎮的大型建設一一到位。

    縣長周春米指出，屏北地區的九如、里港、鹽埔及高樹等四鄉，是縣內重要的花果產地，為全面提升在地鄉親生活品質進行整體規劃，目前九如已完成旗艦型公園建設，高樹北野公園順利動土，里港聯合辦公室正建設中，後續還有國民運動中心，盼將屏北打造成鄉親共同生活的區域，完善公共服務機能。

    屏縣府工務處表示，巴轆公園前身為菸葉改良場，原設施設備老舊損毀，歷經一年的整建工程，如今面貌煥然一新，不但是休閒空間，更承載著歷史人文，設計過程尊重兒童表意權，也特別保留過去紋理，將「菸葉廠房」意象轉化為具挑戰性的遊具，高約十公尺的遊戲塔包含三座不同高度的滑梯，滿足孩子「鑽、滾、爬、躺」的冒險欲望，讓孩子在遊玩過程中也能感受家鄉文化印記。

