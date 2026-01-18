大鵬灣遊二區重啟BOT 投資80億開發

鵬灣大橋開橋供帆船返航。（記者陳彥廷攝）

業者打造「海洋休閒渡假勝地」 設高爾夫球場 9年後營運

記者陳彥廷／專題報導

大鵬灣國家風景區曾在二〇一九年台灣燈會期間打響知名度，但當時的BOT廠商大鵬灣開發公司卻在燈會後無預警宣告「解約」，該風景區因此停擺至今，直到去年底重啟BOT後才有廠商接手，崴翎公司預計投資八十億元開發遊二區，為當地觀光注入新活水。

坐擁鵬灣大橋夕陽的絕美位置

大鵬灣在台灣燈會璀璨輝煌後，觀光開發停擺多年，觀光署重新修訂合約範本及BOT方針，將原本遊一到遊三區包套方式改成三區各一案、共三案的模式招商，其中的遊二區因為是素地，具易於規劃優勢，在去年順利招商。

大鵬灣國家風景區管理處長王玟傑說，大鵬灣有浪漫的潟湖景致，遊二區坐擁鵬灣大橋夕陽的絕美位置，崴翎公司接手開發後，可望將大鵬灣升級為具國際競爭力的「海洋休閒度假勝地」；遊一區與遊三區也已成功招商，今年第一季就能完成議約作業。

崴翎公司董事長鄭宜芳指出，將把大鵬灣遊二區打造成為「濱灣高爾夫球渡假天堂」，分年興建符國際標準的十八洞高爾夫球場及會館，提供高品質飯店式渡假住宿、餐飲等服務，預計九年後進入全區營運。

大鵬灣開案發中的遊一區面積一一五公頃，遊二區、遊三區分別為五十二及四十二公頃，其中遊二區早在大鵬灣開發公司年代就曾計劃開發為高球場，但始終無法通過環評而作罷。

大鵬灣遊二區開發計劃過去送環評時，因評估高球場使用的除草劑恐污染大鵬灣水質，故無法獲得通過，接手的崴翎公司是否會重蹈覆轍，備受關注。

高球場開發能否過環評 受關注

大鵬灣國家風景區管理處表示，高球場科技及場地設計的技術日新月異，希望成為國內具示範性質的海濱高球場，並引進國際級高球賽，吸引國內外選手參賽，帶動觀光。

崴翎公司說，大鵬灣高球場將以「淨零永續低碳」為主軸規劃，營運時優先聘用在地人才，帶動地方高爾夫球運動風氣，成為高球選手搖籃的基地。

未來大鵬灣遊二區預計規劃模樣。（鵬管處提供）

