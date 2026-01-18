彰化台鐵舊宿舍群招商 盼引進連鎖書店

彰化台鐵舊宿舍群8巷的「洞洞屋」修復工程已近尾聲，彰化市長林世賢希望能引進連鎖書店進駐。（記者劉曉欣攝）

列為彰化縣文化景觀的彰化台鐵舊宿舍群，含「洞洞屋」在內的三棟歷史建築修復工程即將完工，預計三月啟用，目前正進行招商。彰化市長林世賢表示，由於彰化市金石堂已暫時停業，令彰化人萬分不捨，希望能夠引進連鎖書店與咖啡品牌，串連戶羽機關車園區與國定古蹟扇形車庫，打造文創園區。

林世賢指出，彰化台鐵舊宿舍群位於民生地下道旁，與扇形車庫隔著地下道對望，將完工的八巷三棟歷史建築，其中一棟是「洞洞屋」，四層樓建築緊鄰鐵軌，可在頂樓眺望扇形車庫，完整看到扇庫十二股車道，有著超級無敵景觀，是鐵道迷夢寐以求的扇形車庫第一排美景，未來招商委外經營，希望能引進誠品、星巴克等連鎖品牌進駐。

林世賢強調，台鐵舊宿舍群由彰化市公所向台鐵承租土地，並向文化部文資局等單位爭取修復經費，已陸續完成舊宿舍廣場、開放空間改善，目前優先施作八巷三棟歷史建物，後續將再爭取另外三棟建物的修復經費，讓彰化鐵道觀光成為國際級景點。

