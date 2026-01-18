為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中公車會求救 突發狀況頭尾燈顯示SOS

    2026/01/18 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中公車遇緊急事件，車頭與車尾的LED燈會顯示「SOS 請協助報警」訊息求救。（市府提供）

    近來大眾運輸屢傳突發事件，為保障乘客及行車安全，台中市交通局首創在公車加裝緊急求救按鈕，一旦車內發生狀況，駕駛一鍵即能啟動警示系統，原本標示公車路線的車頭與車尾LED燈會顯示「SOS請協助報警」訊息，提示路人協助報警救援；目前已在六十六部公車試裝，未來列為新車標準配備，提升交通安全防護網。

    交通局指出，國內外近年公共運輸治安事件頻傳，考量公車空間更小，若遇騷擾、暴力等緊急情形，緊急關鍵救援分秒必爭，若駕駛也面臨緊急狀況時，未必能及時停車求援等，提出創新作法，在公車加裝緊急求救按鈕。

    首創加裝緊急求救按鈕

    交通局長葉昭甫說，緊急按鈕就設在駕駛座旁，一鍵即能求救，有效降低車內民眾或司機報警可能激怒歹徒的風險，按鈕一啟動後，公車前後本來用來顯示公車路線的LED燈，會改秀「SOS請協助報警」，還有紅色警示燈圖案及電話圖案，能第一時間對外發出明確求援訊號，讓民眾注意到異狀並協助報警。

    一鍵即可啟動警示系統

    全市公車約一千三百部，葉昭甫說，已有六十六部新電動公車設有緊急求救按鈕裝置，另已要客運業者將緊急求救按鈕列入新購公車「標配」。

    交通局另指出，至於舊公車則鼓勵業者調整路線操作盒，輸入求救代碼，遇緊急狀況也能輸代碼顯示求救訊息。

