護病比入法 護理團體力挺

在獎勵措施帶動下，國內三班護病比逐步達標，民眾黨團日前提案修正「醫療法」，將三班護病比入法，並對未達標醫院祭出罰鍰、最重停業處分，引發醫院資方反彈，立法院協商後決定保留續議；護理團體力挺入法方向，強調修法應建立在人力到位、配套成熟的基礎上，也呼籲資方「別拿關床恐嚇民眾」。

衛福部最新統計，醫學中心三班護病比達標率約七十五％，區域醫院接近八十％，地區醫院超過九十％。護理師護士公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，在相關獎勵措施下達標狀況明顯提升，樂見朝制度化、入法方向推進，護病比入法的核心精神不是「罰錢或關床」，而是建立可長可久的醫療人力制度。

衛福部統計，去年下半年執業護理人員數逐月增加，十二月達十九萬八五二六人，每萬人口護理人員數回升至八十五人，同時新進執業登記護理人員約增加四千八百人。不過，人力回補同時，平均年齡也持續上升，上個月已達四十歲。

衛福部照護司科長李雅琳分析，去年回補的護理人員中，近九成是新執登的年輕護理師，整體待遇提升吸引年輕世代投入，中生代、資深人員也延後退場，目前四十一至五十歲族群仍占約三成。

陳麗琴則指出，關鍵不只在於「補多少人」，而是年輕世代是否願意留下，新世代護理師更重視工作的CP值，若薪資與勞動負荷不成比例，往往很快選擇離開，制度與職場文化若未同步調整，即使護病比改善，仍難真正穩住護理人力。

