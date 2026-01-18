機車考照放鳥 最多停權60天

交通部公路局修正機車預約考駕照規定。圖為機車路考示意圖。（記者吳亮儀攝）

公路局預約新制 1月20日上路

預約機車考照卻無故不去，影響監理站和其他考生權益，去年高達七．一萬人次「放鳥」已經考駕照的預約。交通部公路局將上路新規定，只要無故未到一次，該考生暫停預約十五天。

現行機車考照網路預約制度設有停權機制，民眾預約考照後若未依約報到應考、且沒在預約考照當日上午七時前完成網路取消，二個月內累計三次未到考，暫停預約二個月，暫停期間自最後一次預約日起算，屆滿後系統自動恢復預約權限。

去年有高達七．一萬人次放鳥預約考照，公路局局長林福山證實，為精進機車考照預約網路預約制度，修正規劃將改採累進停權制，將現行「二個月內三次未到考，停權二個月」的規定，修正為累進暫停預約機制。新制度規定，第一次未報到暫停預約十五日；第二次未報到暫停預約卅日；第三次未報到暫停預約六十日。

例如，某名考生在一月十五日預約考照，但未報到，第一次未報到，依新制暫停預約十五日，到一月卅一日才可再次預約；若二月五日再次預約但又未報到，屬第二次未報到，暫停預約卅日，到三月八日才可再預約；若第三次仍未報到，則暫停預約六十日。若任一次暫停期滿，預約並應考取得駕照，則暫停考照紀錄歸零。

另外，公路局也將縮短預約天數機制，將現行「網路預約報名於考照日卅天前開始預約，開放至考照日前七日的廿四時截止」，縮短為「開放至考照日前三日的廿四時截止」，以縮短民眾預約與考試間隔時間，降低臨時取消，可預約天數將由廿三天延長為廿七天。

這項停權機制修正預計在本月廿日前，配合監理服務網系統更新後公告實施，屆時將同步更新網站公告及預約頁面提醒文字，讓民眾充分瞭解新制規定。

