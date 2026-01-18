為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大學學測》考生哀嚎 數A非選好難 最後一題難上加難

    2026/01/18 05:30 記者孫唯容、蘇孟娟、許麗娟／綜合報導
    學測首節考數學A，學習王科技和勝選學習顧問的解題老師林明揚（左）和莊小寬（右）表示，整體難度較去年低。（記者林曉雲攝）

    一一五學年度大學學測登場，昨天上午考數學A；考生反應兩極，有人認為模擬考較難、有人認為模擬考較簡單，但多數考生皆認為「非選題」的題組不容易作答，選擇題幾乎是「送分題」。

    台北樟樹國際實中蔡同學說，最難的是「非選題」，特別是最後一題，要算出四邊形最底下的面積，「以我的實力算不出來」。秀峰高中白同學認為，最後一題非選題很難，看不太懂。南港高中陳同學說，非選題給的線索不多，要多想兩次。

    解題方向轉數個彎

    台中一中蔡姓考生指出，今年難題數量跟去年差不多，但難度變「難」，手寫題最後一題更是「難上加難」，不但解題方向轉數個彎，計算量又超大，每個環節都要計算正確，才能算出最終答案，他最後算不完，拿十五級分滿級分的難度變高。

    台中一中黃姓考生也說，難分題難度加深，衝擊高分群，成為能否拿十五滿級的關鍵，他也來不及算完，「都沒心情考下一科了」。

    高雄高中考生黃暐哲說，題目比去年難，函數部分出得較多，印象最深的是單選題講排列組合，將不同材料合成不同的藥物和食物，計算考得比較多，時間有點不夠用；高雄女中考生葉家歆覺得，這次藏了很多細節和陷阱在考點裡面，題目每句話都是重點，隱藏重要線索。新莊高中考生陳塏承說，多選題有難度，填充題則需轉彎思考，時間壓力下有點吃力。

    學測首節考數學A， 全中教解題老師認為今年中偏難。（圖由全中教提供）

