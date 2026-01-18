大學學測》數A考題活潑 難易度解讀兩極

台北市高中數學科教師群分析學測數學A考題。（記者楊綿傑攝）

大考中心：對用功讀書學生有鼓舞作用 全中教：中間偏難

大學學測昨日登場，首節考數學A，考題素材活潑，考出財神廟抽發財金、網遊道具合成、高中師資學歷占比等，命題老師應是有意凸顯生活中皆數學，不過，難易度出現兩極解讀。大考中心認為命題重基本概念，全教會和補教學習王科技、勝選學習顧問認為難度下降，但全中教和北市高中數學科教師群認為屬中間偏難，補教預估五標持平。

抽發財金、網遊道具合成 有意凸顯生活中皆數學

大考中心顧問沈青嵩表示，整卷難易適中，具鑑別度，試題「看起來」較親民，著重基本概念的理解，亦強調數學知識與幾何概念的連結，並測驗學生推理能力，獎金的期望值、圖解二元一次不等式、貝式定理、空間向量外積與面積的關係等題，對用功讀書的學生有鼓舞作用。

全教會北市松山高中老師簡廷豐表示，時事題如第一題提到抽發財金活動；創新題如第二題為高斯函數，考生理解定義代入便可得到答案；生活情境題提到網路遊戲的情境融入，結合數學課程排列組合單元，整體較去年容易。

全中教北市大直高中老師劉繕榜表示，單選第五題概念多且廣，考生不易找到突破點解題，此題是線性組合應用，且結合行向量、矩陣、空間向量內積運算，對多數考生而言屬難題。

單選第5題 大魔王關卡

學習王科技補教老師林明揚和莊小寬表示，今年將機率、統計與積分等概念結合生活情境，屬於「熟悉但需理解」的題型，選擇題節奏平穩，有助考生穩定作答情緒，但仍設有具鑑別度的關鍵題型，可有效區分不同程度學生，「抽發財金題」和課本習作差不多，考生答完「會微笑」，第十七題結合三角函數與多重知識點，被認為是今年最具代表性的壓軸題，預估五標為十一、九、 七、四、三級分。

老師親解多選題 至少5分鐘

北市陽明高中教師蘇順聖指出，輕鬆題目約占三成左右，難題在多選題，他自己都要花上五至十分鐘解題，恐有考生寫不完或沒時間檢查；建中老師郭仲祐建議，未來可將部分選項難易度降為中等，趨向考觀念為主，使計算不要太繁雜。

大學學測五標預估

115年大學學測第一天，考生在休息時間仍複習做最後衝刺。（記者方賓照攝）

老師、家長應援團為考生加油打氣。（記者方賓照攝）

