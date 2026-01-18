雙胞胎姊妹花 攜手樹林公所服務

雙胞胎姊妹花葉芷寧（左）和葉芷綺，大學前都讀同一所學校，如今攜手在樹林區公所為民服務。（記者翁聿煌攝）

廿七歲雙胞胎姊妹花葉芷寧、葉芷綺，從小到大都是同班同學，直到大學才念不同學校的休閒事業管理科系，如今姊妹倆先後到新北市樹林區公所上班，樹林區長洪崇璉笑說，希望兩人留不同髮型，不然他會認錯人；兩人開玩笑說，希望能認識另一對雙胞胎男朋友，結婚後也要常常在一起。

葉芷寧和葉芷綺小時候長得一模一樣，老師和同學都會認錯人，姊妹倆也以此作弄別人。隨著兩人長大，個性和興趣逐漸產生差異，雖然都留著長頭髮，但姊姊染髮，妹妹刻意在額頭梳著瀏海，要不然同事老是分不清誰是誰。

葉芷寧說，兩人從小分不開，但個性上，她比較外向，屬於E人，妹妹葉芷綺屬於I人，要混熟後，才會顯露出自己活潑的一面，兩個人都是讀休閒事業管理科系，共同的嗜好就是一起旅遊。

葉芷寧表示，很開心一起在樹林區公所民政課工作，她擔任里幹事的職務代理人，妹妹負責承辦活動，課長黃金泰肯定雙胞胎工作認真，服務民眾態度親切，有事情還會互相幫忙，民眾來公所洽公，看到兩人都印象深刻。

