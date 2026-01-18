為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雙胞胎姊妹花 攜手樹林公所服務

    2026/01/18 05:30 記者翁聿煌／新北報導
    雙胞胎姊妹花葉芷寧（左）和葉芷綺，大學前都讀同一所學校，如今攜手在樹林區公所為民服務。（記者翁聿煌攝）

    雙胞胎姊妹花葉芷寧（左）和葉芷綺，大學前都讀同一所學校，如今攜手在樹林區公所為民服務。（記者翁聿煌攝）

    廿七歲雙胞胎姊妹花葉芷寧、葉芷綺，從小到大都是同班同學，直到大學才念不同學校的休閒事業管理科系，如今姊妹倆先後到新北市樹林區公所上班，樹林區長洪崇璉笑說，希望兩人留不同髮型，不然他會認錯人；兩人開玩笑說，希望能認識另一對雙胞胎男朋友，結婚後也要常常在一起。

    葉芷寧和葉芷綺小時候長得一模一樣，老師和同學都會認錯人，姊妹倆也以此作弄別人。隨著兩人長大，個性和興趣逐漸產生差異，雖然都留著長頭髮，但姊姊染髮，妹妹刻意在額頭梳著瀏海，要不然同事老是分不清誰是誰。

    葉芷寧說，兩人從小分不開，但個性上，她比較外向，屬於E人，妹妹葉芷綺屬於I人，要混熟後，才會顯露出自己活潑的一面，兩個人都是讀休閒事業管理科系，共同的嗜好就是一起旅遊。

    葉芷寧表示，很開心一起在樹林區公所民政課工作，她擔任里幹事的職務代理人，妹妹負責承辦活動，課長黃金泰肯定雙胞胎工作認真，服務民眾態度親切，有事情還會互相幫忙，民眾來公所洽公，看到兩人都印象深刻。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播