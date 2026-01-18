為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北消防第一大隊新廳舍 6月完工

    2026/01/18 05:30 記者羅國嘉／新北報導

    為提升新北市救災救護能量，消防局斥資約四．七億元興建「消防第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍」，預計今年六月完工。新北市議員認為，消防救災不僅講求速度，更重視系統穩定與實際運作成效，除應強化火場資訊整合與人員安全防護，也要落實備援機制與跨局處合作，避免科技優勢在關鍵時刻打折扣。

    消防局表示，新的消防廳舍除有大型現代化的救災車輛，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲一一九通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，進駐新廳舍後，有更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，預計十月啟用。

    議員陳世軒指出，消防救災講求分秒必爭，建議未來可進一步結合「入室搜救定位系統」，即時掌握消防員在火場內的位置與狀態；同時，系統串接化學雲，讓消防員在高危險火警現場能更精準辨識化學風險，但源頭管理仍是關鍵，應落實管理機制。

    議員李倩萍表示，硬體升級之外，消防局務必在完工前落實系統穩定性與備援機制，智能服務台高度仰賴電子化與自動化，一旦遇到大地震斷電或系統當機，必須確保傳統派遣與手動操作能無縫銜接，救災不能出現空窗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播