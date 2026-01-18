新北消防第一大隊新廳舍 6月完工

為提升新北市救災救護能量，消防局斥資約四．七億元興建「消防第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍」，預計今年六月完工。新北市議員認為，消防救災不僅講求速度，更重視系統穩定與實際運作成效，除應強化火場資訊整合與人員安全防護，也要落實備援機制與跨局處合作，避免科技優勢在關鍵時刻打折扣。

消防局表示，新的消防廳舍除有大型現代化的救災車輛，同時規劃建置行動智能值班台，當分隊接獲一一九通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，進駐新廳舍後，有更流暢的出勤動線、充裕的訓練空間，進一步提升救災救護效能，預計十月啟用。

議員陳世軒指出，消防救災講求分秒必爭，建議未來可進一步結合「入室搜救定位系統」，即時掌握消防員在火場內的位置與狀態；同時，系統串接化學雲，讓消防員在高危險火警現場能更精準辨識化學風險，但源頭管理仍是關鍵，應落實管理機制。

議員李倩萍表示，硬體升級之外，消防局務必在完工前落實系統穩定性與備援機制，智能服務台高度仰賴電子化與自動化，一旦遇到大地震斷電或系統當機，必須確保傳統派遣與手動操作能無縫銜接，救災不能出現空窗。

