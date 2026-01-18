新北智能消防服務台 出勤加快20秒

搜救犬隊員吳惟逸（右一）、搜救犬Aqua授階。（記者黃子暘攝）

運用AI技術使文書填寫減至3分鐘 目標今年全市分隊完成建置

消防救災分秒必爭，新北市府消防局利用科技建置「智能消防服務台」，可縮短廿秒出勤時間，快速救援。消防局指出，智能消防服務台已有四十個分隊建置，今年目標全市分隊完成建置。

請繼續往下閱讀...

救災救護指揮中心科員周奕辰指出，智能消防服務台建置為連續性計畫，自二〇二一年起推動，運用AI技術使文書填寫從十分鐘縮短至三分鐘，系統也連動到「智能備勤室」，自動發送派遣令，並同步連動分隊廣播與警鈴，自動啟動勤務燈、備勤室燈光、開啟車庫門，取代值班人員人工通報，讓隊員提早廿秒出勤，行政效能提升約七十％。

取代人工通報 行政效能提升70％

新北市目前七十五個分隊中，至去年底已有四十個分隊建置智能服務台，今年再建置卅一處，使興建中、臨時廳舍以外的分隊都完成建置。

市長侯友宜指出，過去五年來，新北市火災件數下降廿％以上，住宅用火災警報器成功預警案例累計達七八五件，「到院前心肺功能停止」（OHCA）康復出院率已提升到十二．一三％，累計救回二九五五位民眾生命，在消防夥伴無畏逆行、全力付出之下，一個個家庭平安團圓。

消防局補充，市府透過宣導或補助低收、獨居長者等弱勢族群免費裝設等方式推廣住警器裝設，全市設置率已達九十七．七％。

瓦礫堆搜索獲獎 搜救犬、隊員授階

市府昨舉行「FUN災熊HOU 新北熊平安」一一九消防節誌慶活動，侯友宜授階搜救犬隊員吳惟逸、搜救犬Aqua，現場也舉行演習，吸引大量親子參與。

消防局長陳崇岳指出，吳惟逸與Aqua去年前往捷克參加「IRO國際搜救犬世界盃」，在瓦礫堆搜索競賽中榮獲世界第五名。侯友宜也肯定新北義消於去年「全國義勇消防人員體技能交流賽」，在無人機運用、車禍救援及繩索救援項目獲全國第一名的表現。

新北市智能消防服務台可縮短廿秒出勤時間。圖為值班運作情形。（新北市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法