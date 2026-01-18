竹縣焚化爐營運 日燒500噸近滿載

新竹縣目前每天約有310噸家戶垃圾進焚化爐，每噸垃圾處理費2100元。（記者廖雪茹攝）

日產出310噸家戶垃圾 較5年前簽約年成長2萬噸

新竹縣高效能熱處理設施（焚化爐）正式營運！新竹縣目前每天約有三百一十噸家戶垃圾進焚化爐，每噸垃圾處理費二千一百元，每日總費用約六十五萬一千元；值得關切的是，相較於五年前BOO案簽約當時，新竹縣年垃圾量已成長了兩萬噸。

環保局表示，新竹縣焚化爐於二〇二一年七月採BOO方式興建，二〇二四年十二月點火試燒。設計兩個爐，日處理量合計五百噸。營運廠商於去年十二月卅一日提出正式營運申請書，經縣府相關單位審核，確認各項許可文件都已取得，上週予以通過，因此正式營運日就訂在申請日當天，目前日燒近五百噸垃圾，幾近滿載。

8萬噸以下每噸處理費2100元

環保局局長蕭宏杰指出，在試燒階段，進場垃圾都未收費，因此過去一整年廠商已免費處理新竹縣家戶和暫置垃圾九萬噸。正式營運後，開始按噸給付垃圾處理費。依合約，焚化爐以一般廢棄物優先處理，合約保證量每年六萬四千噸，垃圾處理費約定廿年固定費率，八萬噸以下每噸二一〇〇元，八萬噸以上每噸二五二〇元。

蕭宏杰表示，二〇二〇年縣府與廠商簽約之際，當時全縣家戶垃圾每日約二百五十噸，年垃圾量九萬餘噸，由於近年人口快速成長、工商業發展等因素，現已增加至每日約三百一十噸，年垃圾量逾十一萬噸。為減少垃圾量，除了續推資源回收，已將家具等巨大家戶垃圾經破碎、分類後，可燃部分委由民間企業鍋爐代燒。

回饋金相關預算將於年底提出

另依營運回饋金管理自治條例，對於縣內一般或事業廢棄物，每燒一噸廠商應繳付一百元回饋金，外縣市為每噸六百元，回饋金將以現金直接發放設籍在回饋地區的住（租）戶。蕭宏杰指出，回饋金部分，相關預算今年底提出，預計明年第二季結算之後發放。

