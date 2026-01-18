桃市民眾黨議員參選人 看板遮號誌

林晏良設在八德大明街的廣告看板，因遮住行人穿越號誌，還在「良」字上挖洞，被網友批「無良」。（記者謝武雄攝）

欲投入桃園市八德區市議員選舉的民眾黨創新創業委員會執行長林晏良，已在選區懸掛多面選舉看板、布條，其中，大明街巨幅看板違規占據人行道、擋住行人穿越號誌，影響交通安全而惹議，看板寫其名字的「良」字的位置，挖洞讓號誌露出來（見圖，記者謝武雄攝），被民眾諷刺「無良」，他在國道二號高架橋下籃球場圍籬掛布條也違反規定。

影響交通安全 林晏良挨批無良

市府建築管理處長莊敬權昨早到大明街實勘後，確認是未經申請、逕自設立的違規廣告物，隨即派員於下午一點左右完成拆除；林晏良說，這些競選看板的設置位置、施工安裝等，是支持者自發性的行為，他非常感謝，但違規部分，他也無法接受，已聯絡廠商儘速拆除改善。

這處被民眾嘲諷是「無良」選舉看板，架設在大明街人行道上，「良」字挖空想讓行人穿越號誌露出來，但整座看板完全擋住紅綠燈燈桿，僅左上角露出三色號誌，已影響行車安全，網友留言抨擊「太扯了吧，連行人號誌都遮掉」、「根本就是無良」。

莊敬權說，依「桃園市廣告物管理自治條例」，設置廣告物前須向市府申請，尤其空地型樹立廣告達到一定規模者，必須申請雜項執照（例如高度超過六公尺），且廣告物不得妨礙公共秩序及善良風俗，不得遮蔽交通號誌、標誌及各項公共安全措施，內容經核准後也不得擅自變更，否則會要求限期改善，屆期未改善者，面臨開罰三千元以上、十萬元以下，並得按次處罰，必要時可予強制拆除。

