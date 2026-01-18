粘碧華刺繡 獲桃市無形文資保存者證書

粘碧華運用傳統「打籽繡」技法創作四季平安荷包。（桃園市府提供）

師承陳嗣雪大師 致力於研究、創作與傳承 保存傳統技藝貢獻卓越

師承已故著名「亂針繡大師」陳嗣雪的刺繡藝師粘碧華，融合東西方傳統刺繡技藝，以珠寶、首飾、金銀、玉石等，與刺繡工藝結合，從歷史文物紋樣、圖騰意象、文學典故、生活觀察感悟中取材，創作形式、技巧都極具巧思，桃園市政府去年十二月間公告「登錄刺繡為本市傳統工藝暨認定粘碧華為保存者」後，日前由市長張善政頒予「無形文化資產保存者」證書，肯定她致力於刺繡研究、創作與傳承，對於保存珍貴傳統技藝有卓越貢獻。

作品結合珠寶、金銀等 極具巧思

粘碧華一九七一年從靜宜大學外文系畢業後，進入外貿公司從事成衣出口採購業務，她說，因工作關係，接觸成衣的設計與製作後，對織品設計產生興趣，結婚生子後的家庭主婦時期，重拾母親傳授的裁縫機繡知識，之後更拜入陳嗣雪門下，專心學習刺繡藝術並展開「刺繡首飾」的創作。

一九八六年到二〇〇一年間，粘碧華獲邀陸續在輔仁大學織品系、台灣師範大學家政系、實踐大學服裝設計系，擔任「刺繡設計」、「刺繡史」、「服裝配飾」等課程講師，一九八九年進入英國皇家藝術學院金工首飾系碩士班進修肄業，並獲得該學院金屬絲設計獎首獎，一九九五年二度赴英留學，取得諾丁漢傳德大學織品服裝系碩士學位。

退休後遷居大溪 免費教學推廣

粘碧華創作可供穿戴的「刺繡首飾」，展現對技巧與材質的延伸創意，「當代繡畫」作品則呈現傳統刺繡的細緻，曾在國立歷史博物館、高雄市立歷史博物館等地展出，刺繡研究著作有「針法百種：中國刺繡針法簡史」、「刺繡針法百種」等，並參與「鹿港鎮菜園里刺繡村十年傳習計畫」等。

市府文化局長邱正生表示，粘碧華退休後遷居桃園市大溪區，進行了一系列的國小「刺繡播種」免費教學，推廣刺繡文化不遺餘力，二〇二三年獲頒文化部「國家工藝成就獎」、桃市「藝術亮點」等獎項。

粘碧華的刺繡作品。（桃園市府提供）

桃園市長張善政（右二）頒發無形文化資產「傳統工藝－刺繡」保存者證書給粘碧華（左二）。（桃園市府提供）

