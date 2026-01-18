全國唯一 北門「提溴塔」爭取文資保存

台南市北門提溴塔主結構尚完整，塔內是八角型造型煙囪。（記者楊金城攝）

記者楊金城／專題報導

台南北門區舊埕有座「三加一」八角形造型獨特的混凝土紅磚高塔，至今有八十四年歷史，是二戰遺跡，迄無文資身分，掀起塵封許久的歷史回憶。

地方盼活化帶動觀光發展

全國碩果僅存的「原南日本化學株式會社北門工場提溴塔」（俗稱北門提溴塔），時隔廿年再有文史工作室提報台南市文資審議，重新聚焦有無正名的歷史保存價值。南化約在一九四二年設立北門分工場，生產軍需化學原料「溴素」，因提煉需用到鹽滷，因此鄰近北門舊埕、井仔腳鹽田。化工廠在二戰期間遭到美軍轟炸，提溴塔倖存下來，終戰後並被當地民眾破壞幾乎拆光，提溴塔也未倒下，至今躲過地震，連去年丹娜絲風災十三級強風也安然度過。

高8公尺 八角型造型煙囪

現存的提溴塔高約八公尺，紅磚結構、外覆水泥，周邊都是魚塭，斑駁的外牆彷彿訴說那段風雲變幻的歷史。特別的是，提溴塔的土地產權屬陳姓祭祠公業派下，提溴塔卻因戰後移轉未完成，至今無產權登記，從此荒廢，很少人完整知道歷史。

大北門文史工作者陳金華就是陳姓子孫，認為應給予提溴塔文資身分，保存過去的產業歷史；北門商圈前理事長洪有志也指鄉村地區難得有歷史文物地景能夠完整的保存至今，提溴塔未來甚至可活化利用帶動地方觀光發展，有故事的景點是大家共同的回憶，也能了解台灣過去經歷的歷史，如果地景文物毀了就回不去了。

曾任南市文資審議委員的退休校長黃文博，在地北門人的他說，安平、嘉義布袋都拆了南化化工廠，北門提溴塔碩果僅存，造型奇特，反映當年的產業背景、特殊建築和戰爭史，值得給它文資身分，再思考如何保存。

文資處︰暫列冊追蹤

台南市文資處最近現勘北門提溴塔，結構由基座向上分為三層，外層殘破，主體結構尚屬完整。在文化資產價值是全國現存唯一遺構，並見證日治末期台灣鹽滷電解與化學工業技術。未來可與北門鹽場建築群、井仔腳鹽田、安南區鐘淵曹達工場遺產構成台灣鹽化學產業系統性文化資產。建議暫列冊追蹤，如要成為台南市歷史建築，產業文史資料仍待調查補充。

